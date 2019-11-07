Camila Pitanga vence briga contra Playboy e recebe R$ 300 mil

A atriz Camila Pitanga Crédito: Globo/Estevam Avellar

Segundo o processo, três imagens da atriz, retiradas do filme "Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios" (2011), foram publicadas sem sua autorização. A ação foi iniciada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e encerrada agora, determinando que a Editora Abril indenize a atriz em R$ 300 mil.

"Nós estamos bastante felizes com o resultado, uma vez que o STJ não acolheu o recurso do Grupo Abril, mantendo a correta decisão que já tinha sido decidida pela Justiça do Rio", declarou o advogado da atriz, Ricardo Brajterman, a reportagem.

Questionado sobre o valor da indenização, R$ 300 mil, Brajterman disse que a quantia foi decidida pelo judiciário, que levou em consideração o fato de que a revista Playboy, na época, teria feito vários convites para a atriz posar nua e ela teria sempre recusado.

Para Pitanga, suas fotos foram usadas para obter lucro sem autorização, além do cunho sexual pejorativo. A manchete da revista dizia: "Sexo no cinema e na TV 2012. Cenas muito quentes de Nathalia Dill, Camila Pitanga, Keira Knightley, Juliana Paes, Alessandra Negrini."

Após três anos da publicação, em dezembro de 2015, o Grupo Abril cancelou a produção da Playboy e alegou que a empresa estava tomando um novo posicionamento no mercado. A PBB Editora comprou o título e deu continuidade até 2017.