Yudi Tamashiro diz que vai se dedicar a Deus após 'abuso de álcool'

O cantor e ex-apresentador Yudi Tamashiro Crédito: Instagram/@yuditamashiro

Convidado do programa Superpop, exibido nesta segunda-feira (4), Yudi Tamashiro, 27, disse em conversa com a apresentadora Luciana Gimenez, 50, que irá abandonar a carreira musical para servir a Deus, e também relembrou a época em que abusava de bebidas alcoólicas e festas.

Investindo na música desde 2012, quando lançou o álbum de estúdio "E Aí, Conectou?", Yudi já passou por diferentes estilos, como sertanejo, pagode, pop, e agora disse que pretende se afastar para se dedicar a religião. Mas essa iniciativa só veio após ele sofrer um problema no nervo ciático, e ficar três dias de cama. "Comecei a me lembrar de coisas que me faziam bem, como pagode, e disse à minha mãe que quando saísse da cama iria evangelizar em lugares que ninguém nunca evangelizou."

Focado em sua fé, o ex-apresentador diz que foi escolhido por Deus para propagar a religião. ?A partir de hoje não canto mais pagode, abro mão da minha carreira?, disse. ?Vou partir na minha missão, porque a gente não escolhe isso. Se Deus me escolheu, e tocou o meu coração para isso, a única coisa que eu tenho que fazer e agradecer e marchar.?

SEM ARREPENDIMENTOS

Agora convertido pela igreja evangélica, Yudi contou que está mais maduro e costuma falar abertamente sobre sua história para outros jovens, como uma forma de conscientização. "Não me arrependo. Tudo o que vivi foi um forte testemunho e tudo o que passei serviu de exemplo para outros jovens."