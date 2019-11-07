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Réveillon de Salvador mantém Ivete e Daniela Mercury no comando

A festa também marca o retorno dos sertanejos Gusttavo Lima e Simone & Simaria; Vintage Culture, Saia Rodada e Dennis DJ são outras atrações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 09:09

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 09:09

A cantora Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Estilos musicais variados, diversidade, gastronomia e cultura baiana em evidência são as marcas que a Prefeitura de Salvador quer firmar como o diferencial do Réveillon na capital baiana, que contará com uma maratona de cinco dias de shows, com mais de 300 artistas. 
As principais atrações serão Ivete Sangalo, que fará a contagem regressiva para 2020 na orla da Boca do Rio, e Daniela Mercury, que fará show no primeiro dia do ano, como aconteceu tradicionalmente nas últimas viradas. 
A festa também marca o retorno dos sertanejos Gusttavo Lima e Simone & Simaria, que não participaram da última edição. Ainda haverá a presença dos estreantes no evento Vintage Culture, Saia Rodada e Dennis DJ. 

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O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), afirma que a ideia é atrair todos os tipos de público para o Réveillon na cidade, do mais jovem ao mais velho, dos que gostam de eletrônico ao funk, passando pelo axé, forró e sertanejo. 
"Salvador tem a maior virada de ano do país, não há outra cidade no país que faça uma festa como Salvador. Talvez apenas a virada em Copacabana", disse o prefeito durante evento em São Paulo de promoção da festa baiana, na noite desta quarta-feira (6).
A lista de atrações ainda inclui Bell Marques, Claudia Leitte, Vintage Culture, Durval Lélis, Iza, Matheus e Kauan, Anitta, Luan Santana, Igor Kannario, Harmonia, Alok, Lá Fúria, Wesley Safadão, Leo Santana, Lincoln e Duas Medidas, Psirico, Xand Avião, Saulo, Jorge e Mateus, entre outros.

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