Zé Geraldo promete atender pedidos de fãs durante show em Vitória

Zé Geraldo traz para Vitória o show acústico "Canção & Prosa" Crédito: Divulgação

Boa música e preservação do meio ambiente. Essa mistura perfeita dá o tom do Projeto Tamar Cultural, que acontece sábado (9), no Centro de Visitantes do Projeto Tamar, tendo como cereja do bolo a esperada apresentação do cantor Zé Geraldo. O artista, que acaba de completar 40 anos de carreira, traz a Vitória o show intimista Canção & Prosa, que já rodou várias cidades do país.

Antes do mineiro subir ao palco para um momento acústico, bem ao estilo banquinho, voz e violão, a noite contará com a performance da banda Tamarear, composta por Gustavo Macacko, Marcos Clement e Juana Zanchetta. A apresentação musical faz parte da programação especial que tem como objetivo celebrar o início da temporada reprodutiva das tartarugas marinhas.

Em descontraído bate-papo com o Divirta-se, Zé Geraldo, que chega a 76 anos com um fôlego de atleta (joga futebol, pratica caminhada e pilates diariamente) fez questão de ressaltar que Canção & Prosa é a sua primeira experiência acústica.

Bolei um show bem aconchegante, em que espero conversar com o público, trocando experiências de vida. Vou até atender pedidos musicais dos fãs (risos). A experiência de estar sozinho no palco é bem nova para mim, porém muito excitante. O esquema é bem menos rígido, cara! Temos mais liberdade para improvisar, relata o cantor.

O repertório? Lógico que não podem faltar as consagradas Cidadão, Como Diria Dylan e Rio Doce... Já sei, você deve estar perguntando: E Senhorita?. O Zé, rapidamente, responde a sua pergunta: Essa é a mais pedida. Até hoje não consigo entender o porquê do seu sucesso. Compus meio que sem querer, em um dia que estava à toa e resolvi tocar violão, confessa Zé Geraldo, cantando uma estrofe: Aqui é pequeno mas dá pra nós dois/ E se for preciso a gente aumenta depois.

Ainda em relação a Senhorita, o artista fala que a faixa mais querida foi a protagonista de uma passagem insólita com Chitãozinho e Xororó. Ainda na década de 1980, os empresários da dupla me procuraram querendo gravar uma música minha. Pediram uma dica e falei logo de Senhorita. Eles negaram pois a consideravam complicada demais. Até hoje não sei qual 'mistério' tem na letra, brinca, em tom irônico, ressaltando que a música chega a ser objeto de culto para alguns cantores mais saudosistas.

Tem um artista muito popular no Rio Grande do Norte, Vicente Neri, que abre os seus shows com Senhorita há mais de 30 anos. Recentemente, cantamos juntos. Foi emocionante.

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Zé Geraldo, cantor e compositor Crédito: Divulgação

Zé Geraldo está ansioso, afinal, lança até o final de 2019 o seu 17º álbum. Cara, vão ser 11 faixas, sendo que três são inéditas em estúdio. Destaco Hey, Zé, uma versão muito particular que criei para Hey, Joe, de Jimi Hendrix, avisa, dando detalhes sobre a letra.

É uma canção que fala da morte de uma mulher. Como não tenho vocação para a violência, resolvi reescrever, dando uma abrasileirada e cantando os motivos para que ela não seja morta, ri, de maneira maliciosa.

Tem coisa bem bacana nesse disco, cara. Gosto de uma música inédita que Renato Teixeira fez para mim, O Chão do nosso Chão. Também tenho uma parceria com um músico capixaba, Bruno Caliman, que escreveu Enquanto Há Tempo. Ah, tem uma letra que João Carreiro e Chico Teixeira fizeram em minha homenagem, O Poeta do Bem, enumera. Abaixo, veja o clipe de Enquanto Há Tempo, que foi gravado no Centro de Vitória.

Zé fala que evita cantar músicas novas em seu show, pois tem medo que elas vazem na internet. As pessoas costumam gravar com a câmera de celular, com uma qualidade ruim e lançam nas redes sociais. Sei que é uma forma de carinho, mas atrapalha o lançamento no futuro, explica, revelando o seu amor pelo Espírito Santo sem medo de cair no clichê.

O Estado tem uma importância muito grande em minha história de vida, não só na música. Tenho um irmão que mora em Barra de São Francisco e a gente é muito próximo. Nos anos 1980, quando pensei em abandonar a carreira, bebia muito e fumava dois maços de cigarro por dia, era bem down mesmo. O Espírito Santo acendeu uma luz para mim. Meu irmão me ligou e disse: vem cantar aqui que será o início do seu renascimento. Não é que foi mesmo, responde, dizendo que adora vir para o Estado dirigindo ("tenho até carteira de motorista categoria D, pois já fui conduzindo até ônibus") e que já se apresentou em vários lugares.

Se olhar no mapa, acho que não conheço só umas cinco cidades capixabas. Cara, já cantei até em porta de igreja e em cabaré do interior. É muita história para contar, rememora, com a sua peculiar mineirice.

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