Peças de museu da Ufes integram exposição sobre Da Vinci no Rio

Peças do Museu de Ciências da Vida, da Ufes, integram exposição "A Alma do Mundo - Leonardo 500 anos", da Biblioteca Nacional, do Rio Crédito: Athelson Bittencourt/Divulgação

A exposição "A Alma do Mundo - Leonardo 500 anos" aberta no espaço cultural da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, conta com oito peças do Museu de Ciências da Vida (MCV), o antigo Museu de Anatomia da (Ufes). Com curadoria do presidente da Academia Brasileira de Letras Marco Lucchesi, a mostra reúne o que há de melhor em Da Vinci, com ares contemporâneos.

Do Museu de Ciências da Vida, foram emprestados materiais de origem humana. São fósseis plastinados, que colocam em evidência os estudos de anatomia do qual Leonardo foi exímio precursor e reconfigura, mais uma vez, a relação da arte com a ciência, um enlace fundamental na obra do artista e no debate de um novo paradigma, segundo Lucchesi.

Dois crânios, um cérebro, uma perna e um feto de quatro meses, além de um esqueleto, cuja estrutura é feita de resina mas os músculos são naturais, estão na exposição no Rio de Janeiro. Há também um pica-pau e um cachorro-do-mato, vítimas de atropelamento na Reserva de Sooretama, na BR 101, em Linhares. Os elementos entram em diálogo com a obra de Leonardo.

Além de matemático, artista, inventor, Da Vinci foi um exímio dissecador de cadáveres, um anatomista. Buscava, nesse trabalho, um nível de detalhamento técnico que usava nos seus desenhos. Sua obra trouxe luz para a informação científica sobre o corpo humano, afirma o coordenador do Museu de Ciências da Vida, Athelson Bittencourt, revelando a relação entre a arte e a ciência na obra de Leonardo Da Vinci.

A exposição reúne outros itens imperdíveis que remetem à obra de Da Vinci. Entre eles, estão um vídeo da tela de Monalisa apresentado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e outros dois vídeos de explosões fractais produzido pelo Instituto Fractarte, de São Paulo. Também estão lá obras de artistas contemporâneos, reprodução em bronze da obra inacabada Gran Cavallo, além de gravuras, desenhos e livros trazidos por D. João de Portugal em 1808, com a Biblioteca Real, que compõem o acervo da Biblioteca Nacional.

O que é plastinação?

Athelson Bittencourt explica que a Ufes tornou-se referência em plastinação a partir de 2012, quando ele trouxe a tecnologia dos Estados Unidos para o Espírito Santo. Criado pelo alemão Gunther von Hagens, o método consiste na substituição da água dos tecidos naturais por um plástico, o que garante a preservação permanente do material sem utilizar produtos tóxicos ou inflamáveis, como formol e álcool. No caso das peças em exposição, foi usado silicone.

A proposta para o Museu de Ciências da Vida participar da exposição que homenageia os 500 anos de Leonardo Da Vinci é resultado da repercussão positiva da adoção da técnica de plastinação na Ufes e a expansão da aplicação da tecnologia a partir dos treinamentos organizados por Athelson Bittencourt em todo o Brasil. Hoje mais de dez laboratórios de plastinação existem em todo o Brasil. O presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) esteve no Museu aqui na Ufes. Foi ele quem sugeriu para o curador da mostra a nossa participação, afirma o coordenador.

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