Exposição coletiva no ES homenageia legado de Leonardo da Vinci

Exposição coletiva "Conversas com Leonardo": obra de Moema Calhau Crédito: Moema Calhau

A genialidade técnica e criativa do ícone renascentista Leonardo da Vinci expressada sob outra narrativa. É possível? É o que propõe a exposição coletiva “Conversas com Leonardo”, que será aberta para visitação gratuita entre os dias 16 de agosto e 20 de setembro, das 10h às 22h, no Espaço Celga, no Shopping Vila Velha.

Com curadoria de Waldete Barbosa e Luís Keiper, a mostra é um marco comemorativo dos 500 anos de morte de Leonardo di Ser Piero da Vinci, que morreu aos 67 anos no ano de 1519. Cinco séculos depois, a produção do multifacetado da Vinci ainda ecoa.

Ao reunir 65 obras de 30 artistas do cenário capixaba, “Conversas com Leonardo” apresenta pinturas, desenhos, gravuras, mosaicos e instalações inspiradas na forma ímpar com que o pintor dialogava no seu processo de produção.

“O mundo vai celebrar essa data histórica, mas, aqui, não faremos uma releitura das obras. Os artistas foram desafiados a adotar o legado de da Vinci como inspiração e a partir disso apresentar uma nova interpretação, uma nova criação” , explica Waldete Barbosa.

Visto por mais de 9 milhões de pessoas por ano no Museu do Louvre, na França, “Monalisa” também é destaque na mostra. O quadro mais famoso do mundo serviu de inspiração para o colorido da pintora Angela Gomes. Em sua obra, a artista retrata Monalisa na técnica em acrílica sobre tela e MDF, no estilo Naif.

Já Roberto Burura, com seu recorte inusitado da realidade, convida o espectador a participar de um jogo geométrico que, segundo sua proposta, permite uma experiência inédita inspirada na obra de arte mais conhecida dos últimos 500 anos.

Conhecido por traduzir em telas a poesia das coisas simples, Attilio Colnago apresentará quatro trabalhos: dois desenhos produzidos em 2012 e 2014 e duas pinturas confeccionadas para a mostra.

“Leonardo da Vinci sempre foi um elemento de muita pesquisa na minha linha de trabalho, pois a figura humana é o meu elemento principal. Além de usar a figura humana, ele tem uma abordagem muito grande dos estudos anatômicos. Tanto que eu denominei esses trabalhos como o reencontro com Leonardo”, destaca o artista.

Exposição coletiva "Conversas com Leonardo": obra Ícaro, o sonho de voar, de Joyce Brandão Crédito: Joyce Brandão

Os artistas estarão à disposição dos visitantes para explicar suas obras. Os grupos convidados farão uma visita guiada com duração de 40 minutos.

“O diferencial dessa mostra é que os visitantes saberão o que o artista quis transmitir. Isso faz total diferença. Nós preparamos o catálogo com uma obra de cada artista e todas terão um memorial descritivo da obra. Então, haverá uma visitação e o acompanhamento das obras via catálogo”, disse Waldete.

Haverá também bate-papo com os artistas e atividades relacionadas ao trabalho exposto. “Estas atividades são importantes para sensibilizar os alunos em relação à arte, neste caso, em especial, à obra de Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da história”, destaca a empresária Márcia Celga.

SERVIÇO

Conversas com leonardo

Exposição coletiva

Quando: Abertura sexta-feira (16). Visitação até 20 de setembro.

Onde: Espaço de Arte Celga. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo.