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ARTES

Exposição coletiva no ES homenageia legado de Leonardo da Vinci

Conversas com Leonardo" tem 65 obras de 30 artistas do cenário capixaba

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 19:59

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

14 ago 2019 às 19:59
Exposição coletiva "Conversas com Leonardo": obra de Moema Calhau Crédito: Moema Calhau
A genialidade técnica e criativa do ícone renascentista Leonardo da Vinci expressada sob outra narrativa. É possível? É o que propõe a exposição coletiva “Conversas com Leonardo”, que será aberta para visitação gratuita entre os dias 16 de agosto e 20 de setembro, das 10h às 22h, no Espaço Celga, no Shopping Vila Velha.
Com curadoria de Waldete Barbosa e Luís Keiper, a mostra é um marco comemorativo dos 500 anos de morte de Leonardo di Ser Piero da Vinci, que morreu aos 67 anos no ano de 1519. Cinco séculos depois, a produção do multifacetado da Vinci ainda ecoa.
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Ao reunir 65 obras de 30 artistas do cenário capixaba, “Conversas com Leonardo” apresenta pinturas, desenhos, gravuras, mosaicos e instalações inspiradas na forma ímpar com que o pintor dialogava no seu processo de produção.
“O mundo vai celebrar essa data histórica, mas, aqui, não faremos uma releitura das obras. Os artistas foram desafiados a adotar o legado de da Vinci como inspiração e a partir disso apresentar uma nova interpretação, uma nova criação” , explica Waldete Barbosa.
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Visto por mais de 9 milhões de pessoas por ano no Museu do Louvre, na França, “Monalisa” também é destaque na mostra. O quadro mais famoso do mundo serviu de inspiração para o colorido da pintora Angela Gomes. Em sua obra, a artista retrata Monalisa na técnica em acrílica sobre tela e MDF, no estilo Naif.
Já Roberto Burura, com seu recorte inusitado da realidade, convida o espectador a participar de um jogo geométrico que, segundo sua proposta, permite uma experiência inédita inspirada na obra de arte mais conhecida dos últimos 500 anos.
Conhecido por traduzir em telas a poesia das coisas simples, Attilio Colnago apresentará quatro trabalhos: dois desenhos produzidos em 2012 e 2014 e duas pinturas confeccionadas para a mostra.
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“Leonardo da Vinci sempre foi um elemento de muita pesquisa na minha linha de trabalho, pois a figura humana é o meu elemento principal. Além de usar a figura humana, ele tem uma abordagem muito grande dos estudos anatômicos. Tanto que eu denominei esses trabalhos como o reencontro com Leonardo”, destaca o artista.
Exposição coletiva "Conversas com Leonardo": obra Ícaro, o sonho de voar, de Joyce Brandão Crédito: Joyce Brandão
Os artistas estarão à disposição dos visitantes para explicar suas obras. Os grupos convidados farão uma visita guiada com duração de 40 minutos.
“O diferencial dessa mostra é que os visitantes saberão o que o artista quis transmitir. Isso faz total diferença. Nós preparamos o catálogo com uma obra de cada artista e todas terão um memorial descritivo da obra. Então, haverá uma visitação e o acompanhamento das obras via catálogo”, disse Waldete.
Haverá também bate-papo com os artistas e atividades relacionadas ao trabalho exposto. “Estas atividades são importantes para sensibilizar os alunos em relação à arte, neste caso, em especial, à obra de Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da história”, destaca a empresária Márcia Celga.
SERVIÇO
Conversas com leonardo
Exposição coletiva
Quando: Abertura sexta-feira (16). Visitação até 20 de setembro.
Onde: Espaço de Arte Celga. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo.
Entrada gratuita

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