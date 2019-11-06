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Alemão do Forró faz show gratuito na Rede Gazeta; saiba como participar

Rei do Forró Capixaba se apresenta nos 38 anos da Rádio Gazeta FM, no próximo dia 15 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 14:11

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 14:11

O cantor Alemão do Forró Crédito: Instagram/@alemaodoforrooficial
Que tal curtir o feriado com um show de forró de graça? No mês de novembro, a rádio Gazeta FM comemora mais um ano de sucesso e, para comemorar, leva Alemão do Forró para fazer um show exclusivo para os ouvintes, no auditório da Rede Gazeta. A apresentação está marcada para o dia 15 de novembro, no horário da tarde.
Para participar, é importante ficar ligado na programação da rádio, sintonizada em 97.1 FM, e participar dos sorteios. Outra forma é para quem segue o perfil da rádio no Instagram, no qual tem uma promoção especial para quem quer assistir o show na primeira fileira.
Na promoção das redes sociais, basta seguir o perfil da rádio, curtir a foto oficial da promoção (está abaixo) e marcar três amigos. O sorteio acontece na próxima terça-feira (12). 

Show exclusivo para ouvintes do Alemão do Forró

  • Quando: 15/11 sexta-feira
  • Onde: auditório Rede Gazeta
  • Ingressos: ouvindo a Gazeta FM (97.1) e participando das promoções; ou seguir o perfil da rádio no Instagram, curtir a postagem oficial e marcar três amigos

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