Alemão do Forró faz show gratuito na Rede Gazeta; saiba como participar

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?SORTEIO? No dia 15 de novembro vai rolar um show especial do @alemaodoforrooficial só para ouvintes da 97.1 FM e você pode assistir da primeira fileira. Cara a cara com o cantor! Gostou, né? Para concorrer é só: ? Seguir @radiogazetaes; ?Marcar 3 amigos; ? Curtir esta fotinho. Cumpriu as regras? Ponto! Você já está concorrendo. ?O sorteio vai rolar dia 12/11; ?Comentários com marcações repetidas serão desclassificados.