Alemão do Forró faz show gratuito na Rede Gazeta; saiba como participar

Que tal curtir o feriado com um show de forró de graça? No mês de novembro, a rádio Gazeta FM comemora mais um ano de sucesso e, para comemorar, leva Alemão do Forró para fazer um show exclusivo para os ouvintes, no auditório da Rede Gazeta. A apresentação está marcada para o dia 15 de novembro, no horário da tarde.
Para participar, é importante ficar ligado na programação da rádio, sintonizada em 97.1 FM, e participar dos sorteios. Outra forma é para quem segue o perfil da rádio no Instagram, no qual tem uma promoção especial para quem quer assistir o show na primeira fileira.
Na promoção das redes sociais, basta seguir o perfil da rádio, curtir a foto oficial da promoção (está abaixo) e marcar três amigos. O sorteio acontece na próxima terça-feira (12).
Show exclusivo para ouvintes do Alemão do Forró
- Quando: 15/11 sexta-feira
- Onde: auditório Rede Gazeta
- Ingressos: ouvindo a Gazeta FM (97.1) e participando das promoções; ou seguir o perfil da rádio no Instagram, curtir a postagem oficial e marcar três amigos