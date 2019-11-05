Sem desculpas para ficar em casa. Confira os eventos até quinta (07/11)

Entre os principais eventos da semana estão o Festival Canela Verde, Karaokê do Liverpub e Forrólloween do Correria.
- OS DIAS ÍMPARES
- O que: lançamento do livro de Sérgio Blank
- Quando: terça-feira (5), às 19h
- Onde: Jalan Jalan, na Praia do Canto, Vitória
- Entrada franca
- LANÇAMENTO DO LIVRO "QUANDO O LEÃO RUGE"
- O que: a atleta em levantamento de peso, Valesca Rocha convida para o lançamento de seu livro Quando o Leão ruge: A história de superação de Valesca Rocha
- Quando: terça-feira (5), às 19h
- Onde: Vitória Harley-Davidson - Rua Humberto Martins de Paula, n° 30, na Enseada do Suá, em Vitória
- Entrada franca
- HAPPY HOUR DO MASTERPLACE MALL
- O que: Música ao vivo, sendo Pedro Netto (terça), Geh Santos (quinta) e Banda L-20 (sexta)
- Onde: Praça Gastronômica do Masterplace Mall, Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória.
- Quando: Terça (05/11), quinta (07/11) e sexta (08/11)
- Entrada franca
- Informações: (27) 3019-6336
- MÚSICA NA REDE
- O que: eventos musicais, sendo 1º Encontro de Corais (terça); 1º Encontro de Bandas Escolares, com a estréia do musical A saga do maestro (quarta)
- Onde: Teatro Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória
- Quando: Terça (05/11), às 16h. Quarta (06/11), às 17h
- Entrada gratuita (para ambos os dias)
- FESTIVAL CANELA VERDE
- Atrações: Treim Caipira e Rodrigo Balla (quinta); Duets e Sheep & Parafina (sexta); Back to the Past e Like a Boss Blues Band (sábado); Samba Soul e Convidados e MUG (domingo)
- Onde: Parque da Prainha, Av. Beira-Mar, 297, 29100-180 Vila Velha.
- Quando: Quinta (07/11), às 17h, Sexta (08/11), às 18h, Sábado (09/11), às 18h, Domingo (10/11), às 12h
- Quanto: Entrada franca
- LANÇAMENTO DO LIVRO "CARNE VIVA"
- O que: Livro de Lívia Corbellari
- Onde: Cervejaria MULA ROUGE, Rua Doutor Azambuja (Cruzamento com Gama Rosa), Vitória
- Quando: Quarta (06/11)
- Quanto: R$ 20 (preço do livro)
- Informações: (27) 99997-3921
- FORRÓLLOWEEN DO CORRERIA
- Onde: Correria Music Bar, Avenida José Julio de Souza, Vila Velha
- Quando: Quinta (07/11)
- Quanto: gratuita (para quem for fantasiado), R$ 5 (quem não for fantasiado até 23h); R$ 10 (quem não for fantasiado após 23h)
- Informações: (27) 98116-3325
- FLUENTE
- Atração: Festa "Eu Sou Rolezeira"
- Onde: Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória
- Quando: Quinta (07/11)
- Quanto: gratuita (para os 100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros)
- Informações: (27) 3347-1512
- SARAU DO BARÃO
- O que: Celebração do Dia Nacional da Consciência Negra (20) e o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher (25) com poesia
- Onde: Rua Barão de Monjardim, Centro, Vitória
- Quando: Quinta (07/11), às 19h
- Quanto: gratuito
- FORRÓ DO ROOFTOP
- Atrações: Trio Potiguá, DJ Fabricio Bravim
- Onde: Rooftop da Praia, R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória.
- Quando: Quinta (07/11), às 20h
- Quanto: R$ 15 (até 22h) e R$ 20 (após 22h), entrada somente no dinheiro
- KARAOKÊ LIVERPUB
- Onde: Liverpub Vitória, Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
- Quando: Quinta (07/11), às 20h
- Quanto: R$ 5 (das 20h às 21h); R$ 15 (após 21h).
- Informações: (27) 99944-1204
- MADAME SATÃ - UM MUSICAL BRASILEIRO
- O que: Espetáculo musical do Grupo dos Dez de Belo Horizonte dirigido pelo consagrado João das Neves (in memoriam) e por Rodrigo Jerônimo.
- Onde: Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
- Quando: Quinta (07/11), às 21h
- Quanto: Mezanino: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Setor B: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Setor A: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Ingressos à venda no site www.tudus.com.br.
- ESPETÁCULO RUAH
- Sinopse: Ruah é a tradução do hebraico para Sopro, aragem, ventos, respiração que traz vida, sopro divino, sopro criativo. O espetáculo vai falar sobre vida bem como a falta dela, sobre a busca de alívio para as dores, as transformações e sobre inspirações através dos ventos nas relações humanas cotidianas, ajudando através da dança a trazer um novo olhar para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Pensando nessas diferentes inspirações sobre o sopro, o espetáculo da Anchor Cia de Dança é realizado através de um intercâmbio entre dois renomados coreógrafos de São Paulo e Espírito Santo, Tiago Silva Dias e Maitê Bumachar
- Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória
- Quando: Quarta (06/11) e quinta (07/11), às 19h30
- Quanto: R$ 20 (inteira)
- LANÇAMENTO DO LIVRO O DIA EM QUE MUDEI DE NOME: HANSENÍASE E ESTIGMA
- O que: Livro da médica e autora Patrícia Deps
- Onde: Mosaico Fotogaleria - Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victória Mall, Mata da Praia, Vitória
- Quando: Quarta (06/11), às 19h
- Quanto: R$ 130
- ARTESANTO
- O que: Considerada a maior feira de artesanato do Espírito Santo, a ArteSanto reúne mais de 500 expositores, entre nomes capixabas e vindos de outros estados brasileiros.
- Quando: até domingo (10) - Segunda às sextas-feiras, das 16h às 22h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h (último domingo até 21h).
- Onde: Na Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória
- Ingresso: A entrada será gratuita.