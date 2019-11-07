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Filho do pastor R. R. Soares

Bolsonaro avalia filho de pastor para Secretaria de Cultura

O presidente Jair Bolsonaro terá reunião nesta semana com o pastor R. R. Soares, no Palácio do Planalto, para resolver essa questão da Secretaria Especial de Cultura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 08:46

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 08:46

Bolsonaro em live transmitida em sua página no Facebook Crédito: Reprodução
presidente Jair Bolsonaro avalia o nome do ex-deputado federal Marcos Soares (DEM-RJ), filho do pastor R. R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, para assumir a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania. "É um dos nomes que estão sob escrutínio do presidente da República", disse o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros.
Além de Marcos, o atual diretor do Centro de Artes Cênicas (Ceacen) da Funarte, Roberto Alvim, é cotado ao cargo. Alvim, no entanto, tem relação conturbada com o ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB), pasta à qual a Secretaria Especial de Cultura é vinculada. Segundo fontes do governo, Terra trabalha para emplacar Soares no cargo.

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Bolsonaro terá reunião quinta à tarde com R. R. Soares, no Palácio do Planalto.
A Secretaria de Cultura ficou desocupada nesta quarta com a saída do economista Ricardo Braga. Após dois meses na função, ele assumirá Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (Seres/MEC), órgão estratégico ao governo por aprovar o credenciamento de novas faculdades e a abertura de cursos na rede particular de ensino.

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