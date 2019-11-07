Bolsonaro avalia filho de pastor para Secretaria de Cultura

A Secretaria de Cultura ficou desocupada nesta quarta com a saída do economista Ricardo Braga. Após dois meses na função, ele assumirá Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (Seres/MEC), órgão estratégico ao governo por aprovar o credenciamento de novas faculdades e a abertura de cursos na rede particular de ensino.