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Uma farsa?

Lady Gaga fala tudo sobre romance com Bradley Cooper: 'Amor no Oscar'

Atriz e cantora Lady Gaga chamou a atenção dos holofotes ao protagonizar cenas de amor com o ator Bradley Cooper, que chegou até a se separar de sua esposa depois que os rumores de romance com Gaga começaram a crescer; entanda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 09:42

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 09:42

A atriz e cantora Lady Gaga canta "Shallow" com o ator Bradley Cooper na cerimônia do Oscar Crédito: Reprodução/YouTube Lady Gaga
Nasce uma estrela ou nasce uma farsa? Fica aí o questionamento principalmente depois de uma declaração polêmica que Lady Gaga deu em entrevista à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey nesta semana. A atriz e cantora decidiu abrir o jogo sobre o real relacionamento que teve - ou não - com o ator Bradley Cooper depois de os dois estourarem com "Shallow", música tema de "Nasce Uma Estrela". 

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Ao que parece, não era amor, era cilada. Isso porque a loira admitiu que tudo foi orquestrado para parecer real, mas não se passava de teatro. "Para ser franca, eu acho a imprensa bem boba", iniciou a loira. "Quero dizer, nós montamos uma história de amor. Para mim, como uma cantora e atriz, nós queríamos, com certeza, que as pessoas acreditasse que nós estávamos apaixonados. E nós queríamos que as pessoas sentissem esse amor no Oscar. Queríamos que isso fosse transpassado através das lentes das câmeras e para todas as televisões ligadas na cerimônia", disse, durante o bate-papo. 
"A gente trabalhou muito duro nisso, trabalhamos por dias. Nós planejamos tudo - a apresentação foi orquestrada para ser algo teatral. Na verdade, quando conversamos a respeito disso, estávamos: 'Bem, acho que fizemos um ótimo trabalho", continuou. 

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