Lady Gaga fala tudo sobre romance com Bradley Cooper: 'Amor no Oscar'

Nasce uma estrela ou nasce uma farsa? Fica aí o questionamento principalmente depois de uma declaração polêmica que Lady Gaga deu em entrevista à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey nesta semana. A atriz e cantora decidiu abrir o jogo sobre o real relacionamento que teve - ou não - com o ator Bradley Cooper depois de os dois estourarem com "Shallow", música tema de "Nasce Uma Estrela".
Ao que parece, não era amor, era cilada. Isso porque a loira admitiu que tudo foi orquestrado para parecer real, mas não se passava de teatro. "Para ser franca, eu acho a imprensa bem boba", iniciou a loira. "Quero dizer, nós montamos uma história de amor. Para mim, como uma cantora e atriz, nós queríamos, com certeza, que as pessoas acreditasse que nós estávamos apaixonados. E nós queríamos que as pessoas sentissem esse amor no Oscar. Queríamos que isso fosse transpassado através das lentes das câmeras e para todas as televisões ligadas na cerimônia", disse, durante o bate-papo.
"A gente trabalhou muito duro nisso, trabalhamos por dias. Nós planejamos tudo - a apresentação foi orquestrada para ser algo teatral. Na verdade, quando conversamos a respeito disso, estávamos: 'Bem, acho que fizemos um ótimo trabalho", continuou.