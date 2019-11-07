Sabrina Sato vira sócia de restaurante japonês

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Ontem foi tão legal que quero compartilhar com vocês que sempre torcem por mim e participam da minha vida. A gente lançou a franquia do @peixeaocubo. E de tão cliente que eu era do restaurante japonês, virei sócia. Agradeço aqui meus sócios maravilhosos e todos amigos e família que estão comigo sempre. PS: meu irmão @karinsatorahal não está nas fotos mas está sempre comigo. ????