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Sabrina Sato vira sócia de restaurante japonês

Restaurantes têm sido um empreendimento queridinho dos famosos; entre as celebridades, Caio Castro, Bruno Gagliasso e Marcos Mion já são donos desse tipo de empresa e agora foi a vez de Sabrina Sato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 09:03

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 09:03

A apresentadora Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
Restaurantes têm sido um empreendimento popular entre os famosos. Caio Castro, 30, Bruno Gagliasso, 37, e Marcos Mion, 40, já tocam seus negócios no mercado gastronômico em paralelo à carreira artística há algum tempo. Agora entra também para esse clube a apresentadora Sabrina Sato, 38. 
A artista anunciou nesta quarta-feira (6) que é a nova sócia do restaurante japonês Peixe Ao Cubo, que funciona no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Além dos pratos consumidos na hora ou retirados para viagem, o negócio conta também com uma peixaria, que vende os mesmos peixes servidos nos pratos da casa. 

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"Já conhecia o Peixe Ao Cubo e sempre gostei dos produtos e do modelo de negócio. Quando recebi o convite para sociedade percebi que havia ali uma grande oportunidade e não tive dúvidas em entrar para o negócio", afirmou Sabrina, em nota. 
Esse é o primeiro empreendimento da apresentadora no setor alimentício, mas ela já é sócia da Odonto Special, uma franquia de clínicas odontológicas. Longe da TV desde o nascimento da filha, Zoe, Sabrina também está gravando o programa Domingo Show (Record), que passará a ter seu comando em janeiro.

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