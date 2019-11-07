Piovani fala de Scooby, Anitta e pede filha com nova namorada: 'Ruiva'

Luana Piovani não se comparou à Mãe Diná, mas nem precisou - porque os internautas mesmo brincaram disso em meio a toda a situação em que se enfiou a atriz em uma nova polêmica. Agora, além de falar que sabia que Pedro Scooby, seu ex, ia acabar mal após se relacionar com Anitta, a loira pediu que o pai de seus três filhos tenha uma quarta filha com a nova namorada, a modelo ex Angel da Victoria's Secret, Cíntia Dicker.
"Dá uma irmãzinha ruiva pra Liz", pediu Piovani a Scooby pelas redes sociais.
A atriz ainda completou: "Só avisa à musa que é melhor arrumar uma Angelina pra ela também". Angelina é a moça que ajuda Luana a cuidar de seus três filhos em Portugal. Scooby respondeu: "Luana, um passo de cada vez".