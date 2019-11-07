Piovani fala de Scooby, Anitta e pede filha com nova namorada: 'Ruiva'

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A foto é antiga mas pintinhos na frente da Torre Eiffel vale a repostagem vai... Viajar é trocar a roupa da alma??? o sorteio acaba amanha, aproveitem e boa sorte amoressss??? ?FOTO OFICIAL! 24 HORAS PARA COMENTAR!! O Resultado já é amanhã! Corre!! ? ??????????????????? O VENCEDOR VAI PODER ESCOLHER ENTRE O NOVO IPHONE 11 PRO MAX, UMA VIAGEM PARA QUALQUER LUGAR DO MUNDO COM ACOMPANHANTE OU R$ 5.000 NA CONTA!! ???? ???????????????????? Para participar: ???????????????? 1? - Curtir essa foto oficial. ???????????????? 2? - Seguir o @disneysemfila e TODOS os perfis que ele está seguindo. ( É super rápido) ? ???????????????? 3? - Marcar 1 amigo por comentário (participe quantas vezes quiser!) ???????????????? ? Deixe o perfil aberto no dia do Resultado dia 22/10/2019 a partir de 20h ao vivo em @nossas.viagens e @nathybougleux. ???????????????? ? Esta promoção não é de forma alguma patrocinada ou associada ao Instagram.???????????????????????????????? ? O valor total dos prêmios será de 5.000 reais. ???????????????? Boa sorte ?