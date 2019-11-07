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Piovani fala de Scooby, Anitta e pede filha com nova namorada: 'Ruiva'

Atriz Luana Piovani foi à web pedir ao ex, Pedro Scooby, que tenha uma quarta filha com a atual namorada, Cíntia Dicker; além disso, alertou que sabia que o surfista ia acabar mal após se relacionar com Anitta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 10:09

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 10:09

A atriz Luana Piovani Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
Luana Piovani não se comparou à Mãe Diná, mas nem precisou - porque os internautas mesmo brincaram disso em meio a toda a situação em que se enfiou a atriz em uma nova polêmica. Agora, além de falar que sabia que Pedro Scooby, seu ex, ia acabar mal após se relacionar com Anitta, a loira pediu  que o pai de seus três filhos tenha uma quarta filha com a nova namorada, a modelo ex Angel da Victoria's Secret, Cíntia Dicker
"Dá uma irmãzinha ruiva pra Liz", pediu Piovani a Scooby pelas redes sociais. 

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A atriz ainda completou: "Só avisa à musa que é melhor arrumar uma Angelina pra ela também". Angelina é a moça que ajuda Luana a cuidar de seus três filhos em Portugal. Scooby respondeu: "Luana, um passo de cada vez".
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A foto é antiga mas pintinhos na frente da Torre Eiffel vale a repostagem vai... Viajar é trocar a roupa da alma??? o sorteio acaba amanha, aproveitem e boa sorte amoressss??? ?FOTO OFICIAL! 24 HORAS PARA COMENTAR!! O Resultado já é amanhã! Corre!! ? ??????????????????? O VENCEDOR VAI PODER ESCOLHER ENTRE O NOVO IPHONE 11 PRO MAX, UMA VIAGEM PARA QUALQUER LUGAR DO MUNDO COM ACOMPANHANTE OU R$ 5.000 NA CONTA!! ???? ???????????????????? Para participar: ???????????????? 1? - Curtir essa foto oficial. ???????????????? 2? - Seguir o @disneysemfila e TODOS os perfis que ele está seguindo. ( É super rápido) ? ???????????????? 3? - Marcar 1 amigo por comentário (participe quantas vezes quiser!) ???????????????? ? Deixe o perfil aberto no dia do Resultado dia 22/10/2019 a partir de 20h ao vivo em @nossas.viagens e @nathybougleux. ???????????????? ? Esta promoção não é de forma alguma patrocinada ou associada ao Instagram.???????????????????????????????? ? O valor total dos prêmios será de 5.000 reais. ???????????????? Boa sorte ?

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