'Vingadores' desbanca 'Avatar' e se torna maior bilheteria do mundo

Esse novo recorde praticamente deve encerrar a vitoriosa carreira do quarto filme com o grupo original dos "Vingadores", da Marvel, que pertence aos estúdios Disney. Desde que estreou nos Estados Unidos, em 26 de abril deste ano, o filme já havia se tornado a maior bilheteria na história em um fim de semana e o mais rápido a chegar a marca de US$ 500 milhões (em oito dias apenas).