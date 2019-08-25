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Atriz e escritora Fernanda Young morre aos 49 anos

Fernanda teve crise de asma, seguida de parada cardíaca quando estava no sítio da família, em Minas Gerais

Publicado em 25 de Agosto de 2019 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2019 às 09:24
Fernanda Young morreu na madrugada deste domingo (25) após ter crise de asma e parada cardíaca Crédito: Reprodução/Instagram @fernandayoung
A escritora, atriz e apresentadora Fernanda Young morreu neste domingo (25), aos 49 anos. A causa da morte não foi confirmada, mas segundo a GloboNews, ela teria sofrido um ataque de asma, e em decorrência teve uma parada cardíaca. O enterro será realizado às 16h15 no cemitério de Congonhas, em São Paulo.
Fernanda entraria em cartaz com a peça "Ainda Nada de Novo", na qual interpretaria um casal homossexual com a atriz Fernanda Nobre. O espetáculo ia estrear em São Paulo em setembro.
Seu trabalho mais recente foi com a série "Shippados", no GloboPlay, estrelada por Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch e desenvolvida por ela e seu marido, Alexandre Machado. Foram várias as parcerias entre o casal de roteiristas, que estreou na TV em 1995 com o seriado "A comédia da vida privada", uma adaptação de textos de Luis Fernando Verissimo.
> "Queria ser bissexual, todo mundo gostaria", diz Fernanda Young
Desde então, o casal criou mais de uma dezena de outros programas, incluindo seu maior sucesso, "Os Normais", que contava as desventuras dos noivos Rui (Luiz Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres) e foi exibida na Globo entre 2001 e 2003.
Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, Young estreou na literatura em 1996, com "Vergonha dos Pés", pela Editora Objetiva.
No cinema, assinou o roteiro de "Os Normais - O Filme" (2003) e "Os Normais 2" A Noite Mais Maluca de Todas", além de "Bossa Nova", de 2000, e "Muito Gelo e Dois Dedos D'Água" (2006), todos ao lado de Machado. Em 2002, estreou o programa "Saia Justa", no GNT, ao lado de Mônica Waldvogel, Rita Lee e Marisa Orth.

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