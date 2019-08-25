Atriz e escritora Fernanda Young morre aos 49 anos

Fernanda Young morreu na madrugada deste domingo (25) após ter crise de asma e parada cardíaca Crédito: Reprodução/Instagram @fernandayoung

A escritora, atriz e apresentadora Fernanda Young morreu neste domingo (25), aos 49 anos. A causa da morte não foi confirmada, mas segundo a GloboNews, ela teria sofrido um ataque de asma, e em decorrência teve uma parada cardíaca. O enterro será realizado às 16h15 no cemitério de Congonhas, em São Paulo.

. O espetáculo ia estrear em São Paulo em setembro. Fernanda entraria em cartaz com a peça "Ainda Nada de Novo", na qual interpretaria um casal homossexual com a atriz Fernanda NobreO espetáculo ia estrear em São Paulo em setembro.

Seu trabalho mais recente foi com a série "Shippados ", no GloboPlay, estrelada por Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch e desenvolvida por ela e seu marido, Alexandre Machado. Foram várias as parcerias entre o casal de roteiristas, que estreou na TV em 1995 com o seriado "A comédia da vida privada", uma adaptação de textos de Luis Fernando Verissimo.

Desde então, o casal criou mais de uma dezena de outros programas, incluindo seu maior sucesso, "Os Normais", que contava as desventuras dos noivos Rui (Luiz Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres) e foi exibida na Globo entre 2001 e 2003.

Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, Young estreou na literatura em 1996, com "Vergonha dos Pés", pela Editora Objetiva.