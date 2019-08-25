Atriz e escritora Fernanda Young morre aos 49 anos

A escritora, atriz e apresentadora Fernanda Young morreu neste domingo (25), aos 49 anos. A causa da morte não foi confirmada, mas segundo a GloboNews, ela teria sofrido um ataque de asma, e em decorrência teve uma parada cardíaca. O enterro será realizado às 16h15 no cemitério de Congonhas, em São Paulo.
Fernanda entraria em cartaz com a peça "Ainda Nada de Novo", na qual interpretaria um casal homossexual com a atriz Fernanda Nobre. O espetáculo ia estrear em São Paulo em setembro.
Seu trabalho mais recente foi com a série "Shippados", no GloboPlay, estrelada por Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch e desenvolvida por ela e seu marido, Alexandre Machado. Foram várias as parcerias entre o casal de roteiristas, que estreou na TV em 1995 com o seriado "A comédia da vida privada", uma adaptação de textos de Luis Fernando Verissimo.
Desde então, o casal criou mais de uma dezena de outros programas, incluindo seu maior sucesso, "Os Normais", que contava as desventuras dos noivos Rui (Luiz Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres) e foi exibida na Globo entre 2001 e 2003.
Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, Young estreou na literatura em 1996, com "Vergonha dos Pés", pela Editora Objetiva.
No cinema, assinou o roteiro de "Os Normais - O Filme" (2003) e "Os Normais 2" A Noite Mais Maluca de Todas", além de "Bossa Nova", de 2000, e "Muito Gelo e Dois Dedos D'Água" (2006), todos ao lado de Machado. Em 2002, estreou o programa "Saia Justa", no GNT, ao lado de Mônica Waldvogel, Rita Lee e Marisa Orth.