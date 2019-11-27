Governo troca titulares de áreas da Secretaria Especial da Cultura

O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 27, publica sete novas nomeações em secretarias da Secretaria Especial da Cultura. As mudanças ocorrem semanas depois que o governo transferiu o dramaturgo Roberto Alvim para o comando da área, agora subordinada ao Ministério do Turismo e não mais ao Ministério da Cidadania. Alvim estava à frente do Centro das Artes Cênicas (Ceacen) da Funarte.