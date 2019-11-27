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Mudanças

Governo troca titulares de áreas da Secretaria Especial da Cultura

Diário Oficial da União traz sete novas nomeações para a pasta uma semana após Roberto Alvim assumir o comando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 20:25

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 20:25

Roberto Alvim Crédito: Reprodução/Youtube/TV Cultura
O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 27, publica sete novas nomeações em secretarias da Secretaria Especial da Cultura. As mudanças ocorrem semanas depois que o governo transferiu o dramaturgo Roberto Alvim para o comando da área, agora subordinada ao Ministério do Turismo e não mais ao Ministério da Cidadania. Alvim estava à frente do Centro das Artes Cênicas (Ceacen) da Funarte.
Além de novos secretários, as nomeações incluem ainda a de Sérgio Nascimento de Camargo como presidente da Fundação Cultural Palmares. As substituições devem continuar nos próximos dias.

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Os novos titulares de secretarias são: Camilo Calandreli (Fomento e Incentivo à Cultura); Janicia Ribeiro Silva (Diversidade Cultural); Katiane Fátima de Gouvêa (Audiovisual); José Paulo Soares Martins (Adjunto da Secretaria Especial da Cultura); Cezar Augusto Schirmer (Articulação e Parcerias); e Reynaldo Campanatti Pereira (Economia Criativa).

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