Jota 3 lança clipe para debater a legalização da maconha

Jota 3 acaba de dar um novo passo com o lançamento do videoclipe de "Flores e Ervas", uma das faixas de seu quarto disco "Amplificado por Digitaldubs". O clipe da faixa, que tem participação de BNegão (Planet Hemp) é uma ode ao direito de plantar flores e ervas no próprio quintal, com foco na discussão acerca da legalização da maconha, tanto para uso medicinal quanto recreativo. Depois de uma longa temporada integrando o projeto "Inna Positive", do sound system Digitaldubs,acaba de dar um novo passo com o lançamento do videoclipe de "Flores e Ervas", uma das faixas de seu quarto disco "Amplificado por Digitaldubs". O clipe da faixa, que tem participação de BNegão (Planet Hemp) é uma ode ao direito de plantar flores e ervas no próprio quintal, com foco na discussão acerca da legalização da maconha, tanto para uso medicinal quanto recreativo.

A aventura de Jota 3 e de seus parceiros no vídeo foi gravada na casa do skatista Bob Burnquist, na Barra da Tijuca, no Rio, e em outra locação secreta fora do país. A direção ficou sob responsabilidade da equipe do Esquema Geral.

"Eu tenho uma preocupação de lançar trabalhos não apenas por vaidade artística, mas também com alguma questão a ser passada através da música. Apesar de ter lançado o disco na virada para 2017, não tive tempo de trabalhar na divulgação dele, na produção de videoclipes, porque a rotina com o Digitaldubs estava intensa. Aproveitando esse momento de discussões diversas, trouxe mais essa à tona", diz o MC, em entrevista ao Gazeta Online.

Jota lembra que a intenção não é só debater o uso recreativo, mas principalmente o uso medicinal da erva, que ainda enfrenta forte resistência na sociedade e não é regulamentado no país. O uso medicinal é recomendado para o tratamento de diversas enfermidades, como epilepsia, autismo e tumores.

"Os ganhos do uso para tratar diversas doenças são provados cientificamente. Estamos avançando quando o assunto é o uso medicinal do canabidiol, mas acho que era para estarmos muito mais à frente. Sobre o uso recreativo, eu não defendo a erva da forma como é consumida no Brasil hoje, comercialmente falando. A que chega ilegalmente do Paraguai, com pesticidas, amônia, enfim. É por isso, também, que falamos na legalização. Para que tenhamos plantas de qualidade tanto para efeitos medicinais, quanto para o uso recreativo", explica o músico.

DISCO

Apesar de ter sido lançado há cerca de dois anos, Jota 3 intensificou a divulgação do disco "Amplificado por Digitaldubs" nos últimos meses. Além de "Flores e Ervas", a previsão é de que as faixas "Raiou" e "Essa Eu Fiz pra Você" também ganhem videoclipes ainda no primeiro semestre deste ano.