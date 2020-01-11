Trump se solidariza com rainha após polêmica de Meghan e Harry: 'Triste'

"Acredito que é triste. Ela (a rainha) é uma grande mulher. Nunca cometeu um erro. Teve um reinado perfeito", disse.

Em outras ocasiões, Trump já mostrou que não vai lá muito com a cara de Meghan. No ano passado, ao tabloide "The Sun", ele opinou sobre a atriz, que à época disse que sairia dos Estados Unidos caso ele fosse eleito. "Que posso dizer? Não sabia que ela era rude", comentou.