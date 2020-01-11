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Trump se solidariza com rainha após polêmica de Meghan e Harry: 'Triste'

Presidente dos Estados Unidos está chateado pela rainha Elizabeth II ter que enfrentar a saída de Meghan e Harry da monarquia e avalia que ela não tinha que passar por isso: 'É triste'

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 09:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 09:44
O presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega | PR
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está muito chateado com toda a situação envolvendo a rainha Elizabeth IIpríncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle. Em entrevista à emissora Fox News o marido de Melania Trump disse que a monarca não tinha que lidar com essa situação. Ele ainda se referiu ao caso como "Megxit", em referência ao Brexit. 
"Acredito que é triste. Ela (a rainha) é uma grande mulher. Nunca cometeu um erro. Teve um reinado perfeito", disse. 
Em outras ocasiões, Trump já mostrou que não vai lá muito com a cara de Meghan. No ano passado, ao tabloide "The Sun", ele opinou sobre a atriz, que à época disse que sairia dos Estados Unidos caso ele fosse eleito. "Que posso dizer? Não sabia que ela era rude", comentou. 

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Harry e Meghan anunciaram na última semana, sem consultar a coroa britânica, que querem ser independentes financeiramente da monarquia. Possivelmente, o casal deve se mudar para o Canadá, onde a atriz já viveu por sete anos.
O anúncio caiu como uma bomba no Palácio de Buckingham e irritou Elizabeth II. 

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