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Curtindo sunset em Camburi

Vídeo: Felipe Araújo surge com a ex capixaba e filho em Vitória

Cantor Felipe Araújo foi com a ex e mãe de seu filho para a Praia de Camburi, em Vitória, aproveitar o pôr do céu da noite desta sexta (10); Miguel e Carolina Marchezi moram no Espírito Santo e volta e meia recebem a visita do famoso

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 08:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 08:21
O cantor Felipe Araújo segura o filho, Miguel Marchezi Araújo, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram @felipearaujocantor
Felipe Araújo passou por Vitória, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (10) e aproveitou a oportunidade para passar um tempo com o filho, Miguel Marchezi Araújo, de 11 meses, fruto de seu breve relacionamento com a capixaba Caroline Marchezi
O cantor, que já afirmou em outras entrevistas não estar mais junto da psicóloga, mantém uma relação saudável com a mãe da criança e, nos stories do Instagram de Carol, os dois surgiram juntos na Praia de Camburi
Ver essa foto no Instagram

Por mais tardes assim. ??

Uma publicação compartilhada por Felipe Araújo (@felipearaujocantor) em

A ex do cantor começa mostrando o filho ficando de pé, com a ajuda do pai, na areia. Em seguida, chama a atenção dos vídeos para a lua, que encantou turistas e capixabas na noite desta sexta (10) e, em seguida, mostra o pai segurando o pequeno Miguel brincando com o fato de o bebê gostar - ou não - de banana.

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No vídeo, a criança não parecia estar muito satisfeita com a refeição. 

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