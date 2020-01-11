Vídeo: Felipe Araújo surge com a ex capixaba e filho em Vitória

Felipe Araújo passou por Vitória, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (10) e aproveitou a oportunidade para passar um tempo com o filho, Miguel Marchezi Araújo, de 11 meses, fruto de seu breve relacionamento com a capixaba Caroline Marchezi.
O cantor, que já afirmou em outras entrevistas não estar mais junto da psicóloga, mantém uma relação saudável com a mãe da criança e, nos stories do Instagram de Carol, os dois surgiram juntos na Praia de Camburi.
A ex do cantor começa mostrando o filho ficando de pé, com a ajuda do pai, na areia. Em seguida, chama a atenção dos vídeos para a lua, que encantou turistas e capixabas na noite desta sexta (10) e, em seguida, mostra o pai segurando o pequeno Miguel brincando com o fato de o bebê gostar - ou não - de banana.
No vídeo, a criança não parecia estar muito satisfeita com a refeição.