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Televisão

Ana Clara apresenta série especial dos melhores momentos do 'BBB'

Big Data - Retrospectiva BBB será exibido no Globoplay a partir desta sexta

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 19:16
A 20ª edição do Big Brother Brasil só chega à Globo no próximo dia 21. Porém, os ansiosos de plantão já podem conferir uma espécie de esquenta com os melhores momentos do reality. O Globoplay estreia nesta sexta (10) a série Big Data - Retrospectiva BBB, com dez episódios de 20 minutos com os momentos mais marcantes de todas as edições do BBB vistos de uma forma humorada.
A ex-BBB Ana Clara vai apresentar um programa com os melhores momentos do reality show Crédito: Instagram/@anaclarac
A ex-participante Ana Clara é quem apresenta as cenas na plataforma. Dentre os títulos de cada episódio há "Não pisa no meu calo", "Não era amor, era cilada" e "Tá com nada, tá com tudo e tá com fome", que já mostram mais ou menos o teor do que poderá ser visto.
A série exibe cenas de apertos com brigas e dramalhões, provas memoráveis e situações que geraram memes, os barracos históricos, as discussões hilárias, as vinganças, os romances, bordões e pérolas dos BBBs.
De acordo com a emissora, dentre os momentos que prometem risadas estão Tatá Werneck como a participante Valdirene no BBB 14, o retorno de Gleice no BBB 18, Deborah Secco na casa  do BBB8 e uma briga por leite condensado no BBB1.
Na nova temporada, a Globo promete ampliar os poderes do líder da casa.

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A emissora garante alguns  spoilers desde já e adianta que o time de moradores será formado por várias tribos e terá uma mescla entre anônimos inscritos e convidados.
Além disso, tanto a decoração da casa quanto as provas serão remodeladas. Haverá releituras de clássicos de edições passadas para fazer com que o telespectador e o próprio morador da mansão relembre dos principais momento das 20 edições.

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