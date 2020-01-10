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Reality show

Líder do 'BBB 20' poderá escolher o que os colegas podem ou não comer

Escolhido de cada semana decidirá grupos da Xepa e VIP

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 23:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 23:17
Uma das novidades da 20ª edição do Big Brother Brasil é em relação ao poder dado ao Líder da casa. O reality show estreia no próximo dia 21. 
Tiago Leifert, apresentador do BBB Crédito: Paulo Belote/Globo
O sortudo da semana que conseguir o papel de Líder poderá definir quem ficará na Xepa e quem estará no grupo VIP dos alimentos, segundo informa o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.
Isso significa que ele terá poder de dizer quem come mais ou menos e até melhor, já que entra em jogo a variedade de alimentos disponibilizados.
Alguns outros spoilers já foram dados sobre essa nova edição. Segundo a emissora, o time de moradores será formado por várias tribos e terá uma mescla entre anônimos inscritos e convidados.
Além disso, tanto a decoração da casa quanto as provas serão remodeladas. Haverá releituras de clássicos de edições passadas para fazer com que o telespectador e o próprio morador da mansão relembre dos principais momento das 20 edições.
Uma nova dinâmica também ocorrerá entre os brothers. A prova do monstro receberá inspirações de edições anteriores. Em contrapartida, os participantes terão novas formas de escapar do paredão, o que fará todos mudarem o jeito de acompanhar os desdobramentos do BBB.

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Sobre os participantes, o que se sabe até então é que a Globo queria contar com influenciadores digitais famosos. Porém, muitos deles já recusaram o convite, como o caso de Carlinhos Maia e Felipe Castanhari.
Também já se sabe que o trio Bruno de Luca, Titi Müller e Vivian Amorim vai apresentar o BBB - A Eliminação, programa da Multishow que faz um bate-papo com os eliminados de cada semana do Big Brother Brasil 20. 
Outra novidade é que a atriz Deborah Secco, 40, foi convidada para fazer uma participação especial ao longo do reality.

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