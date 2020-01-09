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Edição histórica

'BBB 20': Globo solta detalhes e líder terá mais poder com festa vip

Com festões vips, quarto do líder exclusivo e mais poder para o comandante da casa, o 'BBB 20' estreia no dia 21 de janeiro na Globo com inscritos e convidados especiais

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 13:05
Logo do Big Brother Brasil 2020, o BBB 20 Crédito: Globo/Digulgação
Globo entregou mais detalhes de como será o "Big Brother Brasil 2020" em um comunicado oficial disponibilizado nesta quinta-feira (9). A edição histórica do reality dará mais poder ao líder da casa e as festas vão ganhar um molde diferente do que já se viu até hoje
De acordo com o comunicado, o líder terá "a responsabilidade de definir quais brothers ficarão na Xepa e quais serão do grupo VIP na hora da alimentação, podendo ter acesso a maior ou menor variedade de alimentos ao longo da semana, de acordo com os respectivos grupos". 
"Além disso, desta vez, apenas quem for VIP poderá entrar no quarto do líder e desfrutar das regalias disponíveis no cômodo", diz, outro trecho do documento. 

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A 20ª edição do reality da Globo também trará a estreia do que está sendo chamado de festa do líder. "Em sua festa, o líder será o anfitrião da balada - local perfeito para ele se despedir do seu reinado. O tema será inspirado em algum momento ou comemoração que marcou a vida do brother, ou até mesmo algo que ele não viveu, mas adoraria ter vivido, e será uma surpresa para todos - inclusive para o líder - até o dia da confraternização", explica a emissora. 
O "BBB 20" estreia no dia 21 de janeiro e a casa terá selecionados inscritos e também convidados especiais. 

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