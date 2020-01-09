'BBB 20': Globo solta detalhes e líder terá mais poder com festa vip

Logo do Big Brother Brasil 2020, o BBB 20 Crédito: Globo/Digulgação

De acordo com o comunicado, o líder terá "a responsabilidade de definir quais brothers ficarão na Xepa e quais serão do grupo VIP na hora da alimentação, podendo ter acesso a maior ou menor variedade de alimentos ao longo da semana, de acordo com os respectivos grupos".

"Além disso, desta vez, apenas quem for VIP poderá entrar no quarto do líder e desfrutar das regalias disponíveis no cômodo", diz, outro trecho do documento.

A 20ª edição do reality da Globo também trará a estreia do que está sendo chamado de festa do líder. "Em sua festa, o líder será o anfitrião da balada - local perfeito para ele se despedir do seu reinado. O tema será inspirado em algum momento ou comemoração que marcou a vida do brother, ou até mesmo algo que ele não viveu, mas adoraria ter vivido, e será uma surpresa para todos - inclusive para o líder - até o dia da confraternização", explica a emissora.