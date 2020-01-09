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Curta e grossa

Geisy Arruda entrega novo fetiche e abre o jogo sobre ser atriz pornô

A modelo Geisy Arruda, que está passando temporada na Europa, chocou os fãs ao revelar que tem fetiche por vídeos caseiros, mas descarta carreira pornô
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 10:47

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 10:47

A modelo Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisynaticoss
Geisy Arruda está passando uma temporada na Europa, mas nem do outro lado do mundo ela se esquiva de entrar em polêmicas. Dessa vez, a bonita decidiu entrar na brincadeira de responder perguntas dos seguidores no Instagram e acabou entregando um pouco mais de sua intimidade. 
Um fã decidiu questionar Geisy sobre uma possível carreira pornô, já que ela gosta tanto de expor e explorar sua sexualidade. Ela respondeu que apesar de ser admiradora do sexo não pensa em comercializá-lo dessa forma. 

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"Eu gosto de sexo, fazer, falar sobre e por isso lancei um livro de contos eróticos, e estou pesquisando para um segundo. E não, ser atriz pornô não minha praia. Eu vou continuar com meus vídeos caseiros (é um fetiche meu, que me dá muito tesão) com meu futuro namorado. Eu sou uma admiradora do sexo, não o comercializo. Tirando minha imaginação, nada mais aqui está à venda", escreveu. 
Geisy Arruda responde fâ e descarte se tornar atriz pornô Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda

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