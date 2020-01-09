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Nasce primeiro filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira

Bento, primeiro filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, nasceu em Miami, nos Estados Unidos, com quatro quilos e mais de 50 centímetros

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 09:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 09:30
Andressa Ferreira e Thammy Miranda: os pais de Bento, primeiro filho do casal Crédito: Cristina Ulla
Nasceu nesta quarta-feira (8) em Miami (EUA) Bento, o primeiro filho do casal Thammy Miranda, 37, e Andressa Ferreira. A informação foi confirmada ao F5 pela assessoria de Gretchen, avó do bebê. 
"Não existe no mundo sensação melhor! Mas para mim o que foi mais lindo, foi ver a força da minha esposa e estar com ela nesse momento! Ela é a mulher mais incrível que existe! Porque sem ela eu não teria ele!", disse Thammy ao colunista Leo Dias, do Uol. 
Segundo informação divulgada por Dias, Bento nasceu com 4 quilos e 53 cm. Gretchen disse que está muito feliz com a chegada do neto, mas chateada por não poder acompanhar o nascimento. Isso porque, ela está na França cuidando de outra neta, Allya, filha de Gabriel. 

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No Instagram, Gretchen publicou: "Como está sendo seu novo ano? O meu está sendo bem cheio de atividade. Vários netos."
Thammy e Andressa já tinham dito anteriormente que optaram por fazer todo o processo de inseminação artificial e o parto nos Estados Unidos por conta da segurança.  "Como teremos uma gravidez fora do 'normal', queremos os melhores profissionais conosco", disse Thammy.  
Para a fertilização in vitro (FIV), os espermatozoides foram escolhidos de um banco de esperma americano. Ao contrário do Brasil, lá é possível escolher o doador conhecendo suas características, como a cor dos olhos, do cabelo e até o grau de escolaridade e hobbies. O casal teria escolhido um doador com características físicas semelhantes às de Thammy.

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