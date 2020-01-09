Nasce primeiro filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira

Andressa Ferreira e Thammy Miranda: os pais de Bento, primeiro filho do casal Crédito: Cristina Ulla

Nasceu nesta quarta-feira (8) em Miami (EUA) Bento, o primeiro filho do casal Thammy Miranda , 37, e Andressa Ferreira . A informação foi confirmada ao F5 pela assessoria de Gretchen, avó do bebê.

"Não existe no mundo sensação melhor! Mas para mim o que foi mais lindo, foi ver a força da minha esposa e estar com ela nesse momento! Ela é a mulher mais incrível que existe! Porque sem ela eu não teria ele!", disse Thammy ao colunista Leo Dias, do Uol.

Segundo informação divulgada por Dias, Bento nasceu com 4 quilos e 53 cm. Gretchen disse que está muito feliz com a chegada do neto, mas chateada por não poder acompanhar o nascimento. Isso porque, ela está na França cuidando de outra neta, Allya, filha de Gabriel.

No Instagram, Gretchen publicou: "Como está sendo seu novo ano? O meu está sendo bem cheio de atividade. Vários netos."

Thammy e Andressa já tinham dito anteriormente que optaram por fazer todo o processo de inseminação artificial e o parto nos Estados Unidos por conta da segurança. "Como teremos uma gravidez fora do 'normal', queremos os melhores profissionais conosco", disse Thammy.