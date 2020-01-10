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Avril Lavigne lembra quando teve Lyme, apoia Bieber e diz que ajudará doentes

Cantora sofreu por dois anos com a doença transmitida pelo carrapato

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 19:30
A cantora Avril Lavigne, 35, que já sofreu por ter a doença de Lyme, deu seu apoio a Justin Bieber dias após o cantor divulgar que sofreu depressão profunda antes de descobrir que estava com essa enfermidade.
A cantora Avril Lavigne Crédito: Instagram/@avrillavigne
Em relato grande nas redes sociais, ela compartilhou momentos dos quais passou e disse que há esperança. "Para todos os afetados por Lyme, quero lhe dizer que há esperança. Como Lyme é uma luta diária, durante quase dois anos eu estava realmente doente e lutando pela minha vida. Os dias ruins ainda vêm e vão. Eu precisava contar a minha história e poder compartilhar minhas experiências com outras pessoas", escreveu.
A doença de Lyme é transmitida pela picada de carrapato e leva esse nome porque houve uma grande concentração de casos na cidade de Lyme, nos Estados Unidos. O tratamento é feito em casa com medicamentos. Os casos mais avançados devem ser analisados com mais cuidado, e o diagnóstico é difícil, pois é uma doença facilmente confundida com outras.

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Para Lavigne, é um caso muito sério e que precisa ser mais divulgado. "É uma pandemia global, mas não é uma prioridade global. Eu nunca quero que outros sofram da mesma maneira que eu sofri, e por causa disso agora é minha missão aumentar a conscientização e os fundos que ajudarão a erradicar essa doença que altera a vida", completou ela, sobre o repasse de parte dos seus lucros para fundação que ajuda no tratamento e cura de doentes.
Ver essa foto no Instagram

Today @JustinBieber shared that he has Lyme disease. There are too many people that have this debilitating disease! People I love and care about and many friends and fans I have crossed paths with. To everyone affected by Lyme, I want to tell you that there is HOPE. Because Lyme is a daily struggle, for the better part of two years, I was really sick and fighting for my life. Writing #HeadAboveWater helped me get through the worst of it, but the bad days still come and go. At the time, putting together my album saved my life. I needed to tell my story and to be able to share my experiences with others. Lyme disease is in all 50 states in the US and in EVERY country in the world, except Antarctica. It is a global pandemic but NOT a global priority. I never want others to suffer the way that I did, and because of that it is now my mission to raise awareness & funds that will help eradicate this life-altering disease. Portions of proceeds from every show on the rest of the #HeadAboveWater tour and merch sales will continue to go directly to Lyme disease. I will continue to fight and to support! @TheAvrilLavigneFoundation supports people with Lyme Disease, serious illness or disabilities. We raise awareness and aid PREVENTION of the Lyme epidemic. We impact the lives of individuals and families affected by Lyme Disease through TREATMENT grants administered by our charitable partners; and weve aligned with @globallymealliance to accelerate scientific research. Please, JOIN US as we endeavor to educate people, prevent the spread of Lyme and find a cure. Our initiatives enable us to provide HOPE and expand the number of lives were able to transform. TOGETHER we can do this. #FightLyme #LymeIsReal #TheAvrilLavigneFoundation

Uma publicação compartilhada por Avril Lavigne (@avrillavigne) em

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