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Novidades da carreira

Justin Bieber vai lançar documentário no YouTube sobre novo álbum

'Justin Bieber: Seasons' estreia em 27 de janeiro e terá 10 episódios que mostram os bastidores desde seu primeiro álbum gravado, em 2015

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 09:35
O cantor Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
Justin Bieber vai lançar um documentário no YouTube sobre a criação de seu novo álbum. Foi na plataforma que o cantor originalmente começou sua carreira na música há mais de uma década.
O YouTube anunciou nesta terça-feira, 31, que Justin Bieber: Seasons estreia em 27 de janeiro. A série de dez episódios seguirá a estrela pop enquanto grava seu primeiro álbum desde 2015.
"Quando eu estava começando, o YouTube me forneceu uma plataforma e uma comunidade onde eu podia compartilhar músicas, experiências e momentos com meus fãs", disse o cantor em comunicado.
Antes de lançar sua música de estreia em 2009, Bieber ganhou popularidade ao publicar suas performances na rede de vídeos. "É ótimo fazer parceria com o YouTube para esse documentário original. Eu quero que meus fãs façam parte dessa jornada", acrescentou ele.
O YouTube diz que a série "apresentará uma visão dos bastidores da vida privada de Bieber, incluindo imagens nunca antes vistas de seu casamento com Hailey Bieber e seu dia a dia ao lado das pessoas do seu círculo íntimo". O documentário também vai mostrar Bieber refletindo "nos altos e baixos de crescer aos olhos do público enquanto convida seus fãs para a jornada que antecede o lançamento do álbum mais esperado e mais pessoal de sua carreira".

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Bieber lançará uma nova música, Yummy, na sexta-feira, 3. Seu álbum mais recente foi Purpose, que apresenta os hits Sorry, Love Yourself, What Do You Mean? e Where Are U Now, uma colaboração com Diplo e Skrillex que rendeu ao cantor seu primeiro Grammy.

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