Mudanças climáticas

Joaquin Phoenix, o Coringa, é preso em protesto nos Estados Unidos

A manifestação foi organizada pela atriz Jane Fonda que também já chegou a ser presa por quatro semanas seguidas no mesmo evento

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 19:21

Redação de A Gazeta

O ator Joaquin Phoenix leva prêmio de melhor ator no Globo de Ouro 2020 Crédito: Reprodução/Instagram @joaquinphoenixactor
Intérprete do personagem Coringa no filme de mesmo nome, o ator Joaquin Phoenix, que acaba de ganhar o Globo de Ouro de melhor ator por seu desempenho no longa, foi preso nesta sexta-feira (10) por protestar contra as mudanças climáticas em frente ao Capitólio, nos Estados Unidos.
A manifestação foi organizada pela atriz Jane Fonda que também já chegou a ser presa por quatro semanas seguidas no mesmo evento.
O protesto acontece desde novembro em Washington e todas as sextas-feiras recebe gente famosa e adeptos.
Segundo o The Washington Post, além de Phoenix, o ator Martin Sheen e a atriz Maggie Gyllenhaal também foram detidos pela polícia. Autoridades disseram que as prisões ocorreriam caso não houvesse colaboração e dispersão.
Em seu discurso, Phoenix, que é vegano, falou sobre a importância de mudar hábitos, largar carne e laticínios e sobre as queimadas na Austrália.

Veja Também

Ivete e Silva lançam samba reggae "Pra Vida Inteira" com clipe na Bahia

É capricorniano! Nasce Ravi, primeiro filho de Alok e Romana Novais

Thiago Martins fala de surubão com 7 mulheres e pegação em ponte

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

