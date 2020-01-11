Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Pessoas infelizes"

Gretchen se irrita com comentários homofóbicos sobre neto e Thammy

A cantora Gretchen se irritou com comentários que fizeram ao seu neto Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, e decidiu expor sua insatisfação na web

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 08:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 08:35
  Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
A cantora Gretchen se irritou e publicou um vídeo nas redes sociais para reclamar de comentários homofóbicos e preconceituosos de uma "minoria". Segundo ela, houve quem xingasse e falasse palavras desprezíveis sobre o neto Bento e o filho Thammy Miranda depois de ter postado uma foto do nascimento do garoto.
No vídeo, Gretchen criticou quem só sabe humilhar os outros. "Todo mundo queria ver fotos do meu neto. Mas tem pessoas tão infelizes que não conseguem conviver com a felicidade dos outros e vem falar besteira. Estou tendo o prazer de bloquear todos que estão falando merda sobre meu neto e meu filho. Exijo respeito", começou.

Ela continuou: "A minoria eu bloqueio. Não perco meu tempo de responder para quem é tão pequeno, desprezível e baixo."
O pequeno Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, nasceu na quarta-feira (8) com 4 quilos e 53 cm. Gretchen disse à época que estava muito feliz com a chegada do neto, mas chateada por não poder acompanhar o nascimento. Isso porque, ela está na França cuidando de outra neta, Allya, filha de Gabriel.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados