Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desabafo

Marília Mendonça fala sobre maternidade e egoísmo no Twitter

A cantora seguiu contando que hoje se sente mais forte do que imaginava que pudesse ser

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 19:32
Marília Mendonça e Murilo Huff mostram o quarto de Leo Crédito: Divulgação
Marília Mendonça, 24, usou sua conta no Twitter na manhã deste sábado (11) para fazer uma reflexão sobre a maternidade. "Ter um filho é ver que você era egoísta sim e não aquela flor de laranjeira, do coração amável, que só pensa no próximo, como você imaginava".
A cantora seguiu contando que hoje se sente mais forte do que imaginava que pudesse ser. "É ver que você não é o centro das atenções e que nem é tão fraca como imaginava... que você aguenta sim mais horas acordada, mais horas sem comer, mais horas sem tomar banho, mais horas sem pensar só no seu umbigo".
Mendonça deu à luz Leo, seu primeiro filho com o cantor Murilo Huff, 24, em Goiânia (GO) na manhã do dia 16 de dezembro de 2019.
"Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que sentiria algo tão forte assim. Deus mandou de presente o maior sentimento do mundo, pra me mostrar que se ainda não havia morrido de amor, tinha chegado a hora. Estou dando uma pausa no meu auge, literalmente. O auge do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade", afirmou ela em sua despedida temporária dos palcos para se dedicar ao filho.
O ano de 2019 foi especial para Marília também por conta de sua carreira. Ela foi a mais ouvida na plataforma Deezer no Brasil e ficou em terceiro lugar entre os mais escutados do mundo. A goiana deixou para trás Zé Neto e Cristiano (2º), Gusttavo Lima (3º) e Anitta (4º). Entre os top 10 de 2019, sete são do gênero sertanejo.

Veja Também

Eduardo Costa tem mansão bloqueada pela justiça

Geisy Arruda coloca seios para jogo e choca fãs ao filosofar na web

Vídeo: Felipe Araújo surge com a ex capixaba e filho em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados