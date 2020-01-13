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18 dias de prisão

Sertanejo Victor é condenado por agredir ex-mulher grávida

Juíza do caso decretou fim do segredo de justiça do processo e até imagens da agressão de Victor à ex-mulher, Poliana, vieram à tona; sertanejo Victor, ex-dupla de Léo, foi condenado a 18 dias de prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 09:56

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 09:56

O cantor Victor Chaves e a ex-mulher, Poliana Bagatini Crédito: Reprodução/Instagram
Victor, cantor sertanejo da ex-dupla Victor e Léo, foi condenado a 18 dias de prisão, em regime aberto, por agredir a ex-mulher, Poliana Bagatini, enquanto ela estava grávida. 
A pena poderá ser convertida em trabalho comunitário e as informações são do Portal R7. 
Em fevereiro de 2017, o sertanejo ganhou as manchetes do Brasil inteiro após agredir Poliana. Tudo aconteceu depois de uma discussão em Belo Horizonte, em Minas, onde mais tarde imagens de uma câmera de segurança mostraram toda a situação. 

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Ainda de acordo com o R7, a briga aconteceu em um prédio onde o ex-casal vivia. 
A briga inicial, só entre o casal, acabou ainda envolvendo Paula, irmã de Victor, e o porteiro, que recebeu um pedido de ajuda por meio da câmera vindo da vítima. Nas imagens, divulgadas pela Record, é possível ver Poliana sendo puxada por Victor do elevador, caindo no chão e recebendo chutes do ex-marido enquanto estava grávida. 
O exame de corpo de delito de Poliana, feito após a confusão, deu negativo e por isso Victor não foi indiciado por crime de lesão corporal, mas sim por "vias de fato", que é uma contravenção penal. 
Atualmente, Poliana vive em Campinas, em São Paulo, e procurada pela Record ela preferiu não se pronunciar sobre o caso. Por telefone, Victor disse que está com a consciência tranquila e, por meio de nota, afirmou: "Desde o início do processo, arquei com os ônus de manter silêncio para preservar minha família. Diante disso, prefiro nada comentar". 

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