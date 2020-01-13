Sertanejo Victor é condenado por agredir ex-mulher grávida

O cantor Victor Chaves e a ex-mulher, Poliana Bagatini Crédito: Reprodução/Instagram

Victor, cantor sertanejo da ex-dupla Victor e Léo, foi condenado a 18 dias de prisão, em regime aberto, por agredir a ex-mulher, Poliana Bagatini, enquanto ela estava grávida.

A pena poderá ser convertida em trabalho comunitário e as informações são do Portal R7.

Em fevereiro de 2017, o sertanejo ganhou as manchetes do Brasil inteiro após agredir Poliana. Tudo aconteceu depois de uma discussão em Belo Horizonte, em Minas, onde mais tarde imagens de uma câmera de segurança mostraram toda a situação.

Ainda de acordo com o R7, a briga aconteceu em um prédio onde o ex-casal vivia.

A briga inicial, só entre o casal, acabou ainda envolvendo Paula, irmã de Victor, e o porteiro, que recebeu um pedido de ajuda por meio da câmera vindo da vítima. Nas imagens, divulgadas pela Record, é possível ver Poliana sendo puxada por Victor do elevador, caindo no chão e recebendo chutes do ex-marido enquanto estava grávida.

O exame de corpo de delito de Poliana, feito após a confusão, deu negativo e por isso Victor não foi indiciado por crime de lesão corporal, mas sim por "vias de fato", que é uma contravenção penal.