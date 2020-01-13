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Boa forma

Bruna Lombardi coloca corpão para jogo aos 67 anos e choca fãs

Atriz Bruna Lombardi, de 67 anos de idade, deixou fãs de queixo caído depois de exibir o corpão com foto só de biquíni na web

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 10:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 10:03
A atriz Bruna Lombardi Crédito: Reprodução/Instagram @brunalombardioficial
Bruna Lombardi está curtindo uns dias de férias e decidiu mostrar sua boa forma física para os fãs neste sábado (11). Aos 67 anos, a atriz postou um clique em que surge de biquíni de lacinho. 
"Momento delícia de férias... O verão tá poderoso nesse começo de ano e nossa REDE FELICIDADE continua a mil pra você curtir ótimas matérias. Um lindo finde pra você descansar, relaxar, fazer o que gosta, viajando ou em casa ou até trabalhando. Tenha muitos momentos gostosos. Você merece!", legendou a bonita. 

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A foto ganhou uma enxurrada de comentários e elogios dos fãs, que só souberam elogiar o quão bem está a loira. "Perfeição", disse uma internauta. Outra fã soltou: "Que corpo!". Um seguidor elogiou: "O tempo não passa, não é possível!". 

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