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Shopping Vitória sorteia carro zero km na campanha de Dia dos Pais

Além de reunir marcas e experiências para aproveitar a data em família, o empreendimento traz, na campanha deste ano, o sorteio de um automóvel híbrido zero km

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 18:35

Shopping Vitória

Shopping Vitória

Publicado em 

29 jul 2026 às 18:35
Entre os dias 23 de julho e 16 de agosto, a cada R$ 600 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer a um OMODA 5 Luxury Híbrido 25/26
Entre os dias 23 de julho e 16 de agosto, a cada R$ 600 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer a um OMODA 5 Luxury Híbrido 26/27 Shopping Vitória/Divulgação

Dia dos Pais está chegando e quem ainda não escolheu o presente, pode aproveitar a oportunidade para concorrer a um carro 0 km, no Shopping Vitória.  Entre os dias 23 de julho e 16 de agosto, a cada R$ 600 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer a um OMODA 5 Luxury Híbrido 26/27. O SUV combina design futurista e tecnologia em um amplo espaço interno.

Para participar, é necessário baixar o aplicativo do Shopping Vitória, disponível para iOS e Android, realizar o cadastro e enviar as notas fiscais das compras realizadas no período da promoção. As notas precisam conter o CPF do titular cadastrado. Após a aprovação, os números da sorte serão gerados automaticamente pelo sistema e o sorteio será realizado no dia 19 de agosto pela Loteria Federal.

O ponto de atendimento da promoção está localizado no 1º piso, na Ala Parque, onde os clientes podem obter mais informações e conferir de perto o carro em exposição. O regulamento completo da promoção pode ser consultado no local ou no site do Shopping Vitória.

“Queremos que os clientes encontrem no Shopping Vitória tudo o que precisam para tornar o Dia dos Pais ainda mais especial. A campanha deste ano reforça a proposta de oferecer experiências que vão além da escolha do presente, com a oportunidade  de levar um carro novo para casa”, destaca Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.

Para quem está em busca do presente ideal, o empreendimento reúne um mix diversificado de grandes marcas nacionais e internacionais, com opções de moda, calçados, perfumaria, tecnologia e acessórios.

A gastronomia também integra as possibilidades para a data, com restaurantes que oferecem diferentes experiências para reunir a família em torno da mesa. O público pode ainda aproveitar as opções de lazer e entretenimento do Shopping Vitória, incluindo as sessões do Cinemark, ampliando as alternativas para comemorar o Dia dos Pais.

O regulamento completo da promoção pode ser consultado no local ou no site do Shopping Vitória.
O regulamento completo da promoção pode ser consultado no local ou no site do Shopping Vitória. Shopping Vitória/Divulgação

Confira algumas dicas para presentear*:

*As ofertas estão sujeitas a alterações. Consulte valores e condições nas respectivas lojas.

 

  • Bagaggio: Promoção Leve 3 e Pague 2, para itens selecionados. Na compra de três produtos participantes, o produto de menor valor será concedido gratuitamente. Válido de 15/07 até o dia 10/08 (ou enquanto durarem os estoques).
  • Casa das Cuecas: camisetas com frases em homenagem a pais e avôs por R$ 189,90 cada. Bermuda por R$ 399,90. Cueca Happy Socks por R$89.
  • Cia do Terno: Terno Premium por R$ 579. Suéter por R$ 119. Calça Strech modelagem slim em poliviscose por R$ 239.
  • Fragrance Maison: a cada R$ 200 em compras, concorra a um kit especial com fragrâncias, garrafa térmica e necessaire. Sorteio dia 12 de agosto. Kit Dolce & Gabbana K Eau de Toilette + Shower Gel + After Shave Balm Masculino por R$ 899. Kit Rabanne Invictus Eau de Toilette + Desodorante por R$ 769.
  • Hering: camiseta Worls uma peça por R$ 69,99, três peças por R$ 59,99 cad,. Camisa masculina jeans por R$ 249,99. Bermuda Chino uma peça por R$149,99, duas peças ou mais por R$ 129,99 cada.
  • L'occitane au Brésil: O lançamento de Dia dos Pais é a linha Café Verde. Kit com Deo Colônia Café Verde + Sabonete + Desodorante por R$ 289,90. Deo Colônia Café Verde Safra por R$ 229,99. Eau de Parfum Café Espresso por R$ 279,99. Deo Colônia Café Verde por R$ 229,99.
  • Mahogany: nas compras acima de R$ 200 em produtos masculinos, ganhe uma necessaire exclusiva. Promoção válida de 08/07 a 09/08 ou enquanto durarem os estoques.
  • O Boticário: presentes com até 30% de desconto. Promoção válida de 20/07 a 09/08 ou enquanto durarem os estoques, exceto estojos e combos de edição limitada. Kit presente Malbec body spray de R$ 99,80 por R$ 79,90. Kit Celebre Sua Força por de R$ 170,80 por R$ 119,90.
  • Reserva: jaqueta Puffer adulta e mini por R$ 999 cada. Camisa Oxford adulta por R$ 499 e mini por R$ 299. Calça skinny color adulta por R$ 499 e mini por R$ 359. Boné veludo por R$ 359.
  • Riachuelo: bermuda alfaiatada por R$ 89,99. Bermuda Chino Easy Comfort de R$ 159,99 por R$ 139,99. Na compro da Polo, leve a 1ª peça por R$ 99,99 e a 2ª por R$ 49,99. Calça Chino de R$ 169,99 por R$ 139,99. Calça feita com linho de R$ 179,99 por R$ 139,99.
  • Sergio’s: carteira de couro marrom por R$129, cinto de couro marrom por R$ 279, sapato masculino em couro marrom por R$ 649,90, mocassim masculino casual por R$ 589,90.
  • Track&Field: nas compras acima de R$1300, ganhe uma mochila exclusiva T&F.

Promoção Dia dos Pais Shopping Vitória 2026

  • Período: 23 de julho a 16 de agosto
  • Sorteio: 19 de agosto, pela Loteria Federal
  • Dinâmica: A cada R$600 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer ao sorteio de um OMODA 5 Luxury Híbrido 26/27. Para participar, é necessário baixar o aplicativo do Shopping Vitória, realizar o cadastro pessoal e enviar as notas fiscais das compras realizadas no período da campanha. As notas precisam conter o CPF do titular cadastrado.
  • Ponto de atendimento: 1º piso, Ala Parque
  • Consulte o regulamento completo em www.shoppingvitoria.com.br

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