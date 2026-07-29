Shopping Vitória sorteia carro zero km na campanha de Dia dos Pais

*As ofertas estão sujeitas a alterações. Consulte valores e condições nas respectivas lojas.

Bagaggio: Promoção Leve 3 e Pague 2, para itens selecionados. Na compra de três produtos participantes, o produto de menor valor será concedido gratuitamente. Válido de 15/07 até o dia 10/08 (ou enquanto durarem os estoques).

Casa das Cuecas: camisetas com frases em homenagem a pais e avôs por R$ 189,90 cada. Bermuda por R$ 399,90. Cueca Happy Socks por R$89.

Cia do Terno: Terno Premium por R$ 579. Suéter por R$ 119. Calça Strech modelagem slim em poliviscose por R$ 239.

Fragrance Maison: a cada R$ 200 em compras, concorra a um kit especial com fragrâncias, garrafa térmica e necessaire. Sorteio dia 12 de agosto. Kit Dolce & Gabbana K Eau de Toilette + Shower Gel + After Shave Balm Masculino por R$ 899. Kit Rabanne Invictus Eau de Toilette + Desodorante por R$ 769.

Hering: camiseta Worls uma peça por R$ 69,99, três peças por R$ 59,99 cad,. Camisa masculina jeans por R$ 249,99. Bermuda Chino uma peça por R$149,99, duas peças ou mais por R$ 129,99 cada.

L'occitane au Brésil: O lançamento de Dia dos Pais é a linha Café Verde. Kit com Deo Colônia Café Verde + Sabonete + Desodorante por R$ 289,90. Deo Colônia Café Verde Safra por R$ 229,99. Eau de Parfum Café Espresso por R$ 279,99. Deo Colônia Café Verde por R$ 229,99.

Mahogany: nas compras acima de R$ 200 em produtos masculinos, ganhe uma necessaire exclusiva. Promoção válida de 08/07 a 09/08 ou enquanto durarem os estoques.

O Boticário: presentes com até 30% de desconto. Promoção válida de 20/07 a 09/08 ou enquanto durarem os estoques, exceto estojos e combos de edição limitada. Kit presente Malbec body spray de R$ 99,80 por R$ 79,90. Kit Celebre Sua Força por de R$ 170,80 por R$ 119,90.

Reserva: jaqueta Puffer adulta e mini por R$ 999 cada. Camisa Oxford adulta por R$ 499 e mini por R$ 299. Calça skinny color adulta por R$ 499 e mini por R$ 359. Boné veludo por R$ 359.

Riachuelo: bermuda alfaiatada por R$ 89,99. Bermuda Chino Easy Comfort de R$ 159,99 por R$ 139,99. Na compro da Polo, leve a 1ª peça por R$ 99,99 e a 2ª por R$ 49,99. Calça Chino de R$ 169,99 por R$ 139,99. Calça feita com linho de R$ 179,99 por R$ 139,99.

Sergio’s: carteira de couro marrom por R$129, cinto de couro marrom por R$ 279, sapato masculino em couro marrom por R$ 649,90, mocassim masculino casual por R$ 589,90.