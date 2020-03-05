'BBB 20': Marília Mendonça elogia e faz convite à capixaba Gizelly

No tuíte, a cantora compartilhou um vídeo publicado por uma página de fãs de Gizelly em que a advogada de Vitória aparece cantando uma das músicas da sertaneja.

"Não assisto 'BBB', mas sempre estou ligada na internet e é inevitável não ter acesso a todo o conteúdo e pelo que vejo por aqui essa menina passa uma admiração tão de verdade... Será muito bem recebida em um show meu quando for!", escreveu a artista.