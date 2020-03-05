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'BBB 20': Marília Mendonça elogia e faz convite à capixaba Gizelly

Cantora compartilhou vídeo no Twitter em que a advogada de Vitória do 'BBB 20' canta uma de suas músicas

Publicado em 05 de Março de 2020 às 08:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 08:57
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
Marilia Mendonça admitiu que não assiste ao "BBB", reality da Globo. No entanto, foi ao Twitter na manhã desta quinta-feira (5) para se declarar para a representante do Espírito Santo no programa. 
No tuíte, a cantora compartilhou um vídeo publicado por uma página de fãs de Gizelly em que a advogada de Vitória aparece cantando uma das músicas da sertaneja. 

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"Não assisto 'BBB', mas sempre estou ligada na internet e é inevitável não ter acesso a todo o conteúdo e pelo que vejo por aqui essa menina passa uma admiração tão de verdade... Será muito bem recebida em um show meu quando for!", escreveu a artista. 

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