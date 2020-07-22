Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nos bastidores

Record nega que Carolina Ferraz tenha tratamento privilegiado

A Record também negou que Carolina Ferraz tenha um maquiador apenas para ela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 07:53

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 07:53

A apresentadora Carolina Ferraz posando na sala de sua casa ao anunciar sua ida para a Record TV
A apresentadora Carolina Ferraz Crédito: Reprodução/Instagram @carolinaferraz
Após muitos boatos e especulações, a Record negou, nesta terça-feira (21) que tenha dado tratamento privilegiado a Carolina Ferraz, 52, recém-contratada para apresentar o programa Domingo Espetacular ao lado de Eduardo Ribeiro .
A emissora divulgou uma nota afirmando que a atriz não tem um camarim exclusivo e que "quando comanda, ao vivo, o programa, ela utiliza um camarim apenas durante a jornada de trabalho, como todos outros apresentadores do jornalismo".
A Record também negou que Carolina Ferraz tenha um maquiador apenas para ela e afirmou que, neste primeiro mês na emissora, ela "participou de todas as reuniões de pauta, é dedicada em suas matérias externas, dando sugestões e imprimindo sua personalidade às reportagens".
Antes de estrear na emissora, no último dia 12, a atriz e apresentadora falou ao F5 que estava animada e feliz com o novo projeto. "Não vejo o artista com uma faceta exclusiva. Tenho vários interesses e recursos para explorar. Sorte a minha."

Veja Também

Casamento de Kanye West e Kim Kardashian enfrenta crise após desabafo

Anitta critíca Bolsonaro e sugere que não está "governando para todo mundo"

Foto: Jesuíta Barbosa posa sem roupa na cama para ex-namorado

Apesar da longa carreira como atriz, Carolina Ferraz apresentou, ainda nos anos 1980. o Shock e o Programa de Domingo, na extinta TV Manchete. Na Globo, ela apresentou o Fantástico e alguns episódios do Você Decide, na década de 1990. Em 2014, ela ainda fez no GNT o programa culinário Receitas da Carolina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados