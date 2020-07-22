'Sou virgem com muito orgulho', diz ex-BBB Victor Hugo

O ex-BBB Victor Hugo falou sobre intimidades com a apresentadora Luciana Gimenez e acabou revelando que é virgem. O papo, que foi ao ar no Luciana By Night desta terça (21), ainda se aprofundou no fato de o ex-brother se considerar assexuado, ou seja, não sente atração sexual por outras pessoas.
Victor Hugo disse ter consciência da situação e ter muito orgulho de ser assim. Também alegou que nunca sentiu essa atração sexual e se sente muito bem com isso. "Sou virgem e com muito orgulho", soltou.
O programa também recebeu a ex-panicat e modelo Nicole Bahls, que anunciou que pretende ter filhos em breve com o marido, Marcelo Bimbi. "Marcelo já tem um filhinho e sou apaixonada por ele. Tenho meus sobrinhos também, então como fui ficando para tia, matou um pouco a vontade de ser mãe, mas acho que vou congelar óvulos, sim", disse.