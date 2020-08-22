Camila Pitanga e filha, Antônia, se recuperam de malária

A atriz Camila Pitanga Crédito: Instagram/@caiapitanga

Camila Pitanga, 43, e a filha, Antônia, 12, se recuperaram de malária. "Estamos curadas!!! Ontem fizemos a verificação de cura e estamos muito felizes com o novo resultado! Claro que vamos precisar fazer alguns exames periódicos, porque é pouco provável, mas acontece da malária voltar", compartilhou a atriz em seu Instagram neste sábado (22).

Camila aproveitou a comemoração pela cura para, novamente, falar sobre a importância do SUS (Sistema Único de Saúde) e agradecer nominalmente a toda a equipe responsável pelo seu atendimento médico. "E é isso. Fiz essa foto entre médicas e agentes de saúde, uma equipe grandiosa em número e capacidades. Meu agradecimento à rede SUS e esse centro de excelência que é o departamento do laboratório da Sucen [Superintendência de Controle de Endemias] ", postou com uma foto que trazia parte do pessoal que a atendeu.

A atriz e a filha foram diagnosticadas com malária dia 10 de agosto. Camila contou, em suas redes sociais, que passou dez dias de muito sufoco, com sintomas como febre alta e calafrios. Segundo ela, a suspeita inicial era Covid-19, mas o teste deu negativo.

Segundo a artista, foi uma amiga que associou os picos de febre ao fato de Camila estar em isolamento social numa zona de Mata Atlântica no litoral de SP, o que levou à suspeita de malária. Ela afirma que falou com dois infectologistas antes de fazer o exame no Hospital das Clínicas, que confirmou a doença.