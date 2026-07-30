Sedu abre investigação contra ex-professor por apresentar diploma falso

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra um ex-professor para apurar irregularidades no uso de documento falsificado na formalização de contrato de trabalho entre o profissional e a Sedu. Ele teria usado um diploma de graduação falso para formalizar o contrato como servidor temporário da secretaria, em 2024.





Segundo a Sedu, a irregularidade foi identificada durante auditoria documental, um procedimento permanente adotado pela Secretaria para garantir a lisura, a segurança e a transparência dos processos de contratação, o que resultou no encerramento dos contratos do ex-servidor ainda em 2024.