Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sertanejos

Marcos e Belutti farão live de novo projeto, com presença de Jorge e Mateus

Dupla sertaneja se apresenta no dia próximo dia 11 e lança DVD que marca nova fase
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 18:33

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 18:33

A dupla Marcos e Belutti fará uma live no dia 11 de setembro para promover seu mais novo trabalho, "Cumpra-se". Trata-se de um DVD online que será lançado no mesmo dia, junto à faixa inédita "Tudo Indica", uma parceria com a dupla Jorge e Mateus que chega acompanhada de clipe.
Marcos e Belutti
Marcos e Belutti Crédito: Divulgação
A live começará às 21h45 no YouTube, e será exibida na Band a partir das 22h45. Segundo Belutti, ela marca um projeto criado a partir da "necessidade de curtir com quem a gente mais gosta, em qualquer ocasião".
O cantor afirma que este será um show "mais intimista, para que as pessoas se sintam à vontade de estarem mais próximas de mim e do Marcos, para cantar com a gente. Queremos que esse álbum seja escutado no carro, em casa, em festas, mas, independentemente do local, que todos possam sentir uma felicidade imensa escutando."

Veja Também

Filho de Mayra Cardi detona Arthur Aguiar: "Não faz o bem"

Monique Evans diz que engordou 8 kg na quarentena: "Correr atrás"

Anitta é flagrada em passeio de barco na Itália com bolsa de R$ 10 mil

No repertório do novo projeto, a dupla selecionou 12 faixas inéditas como "Se Entregue Pro Amor" - composição própria -, "Fundamental", criada por Marcos, "Tudo Indica" e "Certo e Duvidoso".
O setlist ainda conta com 10 regravações de sucessos, como "Coração Está em Pedaços" (Zezé di Camargo e Luciano), "Hoje eu Sei" (João Paulo e Daniel), "Como eu Te Amo" (Bruno e Marrone), entre outras. Toda a produção musical é assinada por Ray Ferrari.
"O repertório é um dos pilares mais importante do projeto e sempre queremos entregar para o nosso público o melhor. Para esse álbum, queríamos algo que fosse pra cima, para todo mundo escutar, ter vontade de curtir e ouvir de novo. Então, rearranjamos alguns sucessos de grandes artistas do sertanejo, o que já era um sonho antigo nosso", diz Marcos. Dois EP's do projeto já estão disponíveis nas plataformas digitais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade
Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados