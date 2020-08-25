Gracyanne Barbosa 'planta bananeira' e músculos impressionam: 'Deusa'

Gracyanne Barbosa pegou pesado nas redes sociais nesta segunda (24). A musa fitness surgiu em um clique ousado no Instagram e acabou tendo os músculos saltados durante uma pose que decidiu fazer.
Na imagem, a esposa de Belo se equilibra de ponta-cabeça e "planta bananeira" apoiada levemente em um espelho. Gracyanne exibiu o corpão sarado só de sutiã e calcinha.
"O que não te desafia, não faz você mudar", legendou ela, no post da rede social de fotos. "Só não tiro uma foto assim porque não tenho um espelho desse", brincou uma fã. Outro observou: "Você é minha maior inspiração. Completamente diva!". "Deusa demais", disse outra.