40 anos! Graciele Lacerda ganha cavalo de presente de Zezé Di Camargo

A jornalista Graciele Lacerda Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação

Além de uma festa, o cantor sertanejo deu um cavalo branco para a amada. "Estar cercada de amor é a maior riqueza que um ser humano pode ter", escreveu Graciele no Instagram, agradecendo a comemoração.

"A festona foi cancelada, mas o Mô e meus amigos prepararam uma festa surpresa que eu amei! Gente, vocês viram o presente que eu ganhei do Zezé Di Camargo??? O Iate. Agora eu tenho um cavalo para chamar de meu! Pensa no quanto eu ainda estou emocionada?", completou.

A jornalista Graciele Lacerda e o noivo, o cantor Zezé Di Camargo Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação

Fãs parabenizaram Graciele: "Parabéns, você merece", escreveu uma seguidora. "Você merece, pois faz o nosso ídolo feliz. Desejo que você seja super feliz. Papai do céu e os anjos cuidem de vocês para nós", comentou outra.

A influencer também compartilhou nos stories que, na noite de ontem, suas amigas preparam um jantar. "Mandaram eu me vestir de japonesa porque o jantar, pelo que estou vendo, é japonês, né?", contou rindo.

A jornalista Graciele Lacerda Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação