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40 anos! Graciele Lacerda ganha cavalo de presente de Zezé Di Camargo

Além da festa, pai de Wanessa Camargo deu um cavalo branco para a jornalista capixaba, que se disse emocionada com o presentão do sertanejo

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 08:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 08:21
A jornalista Graciele Lacerda
A jornalista Graciele Lacerda Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação
A esposa de Zezé Di CamargoGraciele Lacerda, recebeu um presente inusitado do marido, na comemoração do seu aniversário de quarenta anos, neste último sábado, 3.
Além de uma festa, o cantor sertanejo deu um cavalo branco para a amada. "Estar cercada de amor é a maior riqueza que um ser humano pode ter", escreveu Graciele no Instagram, agradecendo a comemoração.
"A festona foi cancelada, mas o Mô e meus amigos prepararam uma festa surpresa que eu amei! Gente, vocês viram o presente que eu ganhei do Zezé Di Camargo??? O Iate. Agora eu tenho um cavalo para chamar de meu! Pensa no quanto eu ainda estou emocionada?", completou.
A jornalista Graciele Lacerda e o noivo, o cantor Zezé Di Camargo
A jornalista Graciele Lacerda e o noivo, o cantor Zezé Di Camargo Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação
Fãs parabenizaram Graciele: "Parabéns, você merece", escreveu uma seguidora. "Você merece, pois faz o nosso ídolo feliz. Desejo que você seja super feliz. Papai do céu e os anjos cuidem de vocês para nós", comentou outra.

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A influencer também compartilhou nos stories que, na noite de ontem, suas amigas preparam um jantar. "Mandaram eu me vestir de japonesa porque o jantar, pelo que estou vendo, é japonês, né?", contou rindo.
A jornalista Graciele Lacerda
A jornalista Graciele Lacerda Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação
A jornalista Graciele Lacerda e o noivo, o cantor Zezé Di Camargo
A jornalista Graciele Lacerda e o noivo, o cantor Zezé Di Camargo Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação

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