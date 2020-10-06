Marcelo Serrado emagrece para viver dublê em novela na Globo

O ator Marcelo Serrado Crédito: Globo/Paulo Belote

O ator Marcelo Serrado , 53, já adere a um novo ritmo de vida para retornar às novelas. Isso porque ele viverá um dublê na futura novela das 19h da Globo "Cara e Coragem", de Claudia Souto. Para o papel, a preparação já começou e ele já perdeu cerca de quatro quilos.

Na trama, o personagem já terá por volta dos 50 anos e começará a sentir dificuldades para executar algumas ações de seu trabalho por causa das dores. Isso levará ao expectador cenas engraçadas.

A ideia do artista é ganhar mais três quilos e secar para viver uma espécie de galã. A estreia da novela esta programada para acontecer no final de 2021.

Marcelo Serrado também consegue manter a rotina de treinos ao participar do Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão. Ele vem para São Paulo de 15 em 15 dias para treinar e para se apresentar ao vivo.