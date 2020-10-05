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Lucas Lucco sobre harmonização: 'Você se olha e não enxerga seus traços'

Cantor, agora, passa por sessões de injeções de enzima para retirar o ácido hialurônico do rosto; processo de desarmonização já acontece há um ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 08:04

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 08:04

O cantor Lucas Lucco
O cantor Lucas Lucco Crédito: Globo/Victor Pollak
Há alguns meses, o cantor Lucas Lucco decidiu se submeter ao processo de harmonização facial com botox e preenchedores. No entanto, não ficou muito feliz com o resultado.
Ao "Fantástico", da Globo, na noite deste domingo (4), ele revelou: "Você se olha e não enxerga seus traços. Eu não gosto das fotos do meu noivado. E é uma coisa que vai ficar para frente". 
Na ocasião, ele fez a harmonização facial com um dentista e ele buscou o profissional para amenizar apenas a aparência das olheiras. Durante o procedimento, de acordo com o cantor, o próprio dentista sugeriu que mais áreas fossem preenchidas e Lucas acatou as indicações. 

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"Quando ele preencheu a olheira, colocou um pouco desse lado (aponta para a maçã do rosto)", começou explicando. E, em seguida, Lucas relata que maxilar, queixo e mais regiões também foram volumizadas. 
Agora, há quase um ano, o sertanejo passa pelo processo de desarmonização com uma médica. Ela injeta em pontos específicos uma enzima que consome o ácido hialurônico, Lucas já se submeteu a quatro sessões do novo procedimento, mas mais aplicações devem ser necessárias. 

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