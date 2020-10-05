Lucas Lucco sobre harmonização: 'Você se olha e não enxerga seus traços'

O cantor Lucas Lucco Crédito: Globo/Victor Pollak

Há alguns meses, o cantor Lucas Lucco decidiu se submeter ao processo de harmonização facial com botox e preenchedores. No entanto, não ficou muito feliz com o resultado.

Ao "Fantástico", da Globo , na noite deste domingo (4), ele revelou: "Você se olha e não enxerga seus traços. Eu não gosto das fotos do meu noivado. E é uma coisa que vai ficar para frente".

Na ocasião, ele fez a harmonização facial com um dentista e ele buscou o profissional para amenizar apenas a aparência das olheiras. Durante o procedimento, de acordo com o cantor, o próprio dentista sugeriu que mais áreas fossem preenchidas e Lucas acatou as indicações.

"Quando ele preencheu a olheira, colocou um pouco desse lado (aponta para a maçã do rosto)", começou explicando. E, em seguida, Lucas relata que maxilar, queixo e mais regiões também foram volumizadas.