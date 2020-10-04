Bruna Surfistinha questiona Bolsonaro sobre verba para projeto da primeira-dama

Bruna Surfistinha Crédito: Instagram/bsurfistinhaoficial

A empresária, ex-garota de programa e escritora Raquel Pacheco, conhecida pelo apelido Bruna Surfistinha, que já foi alvo de ataques de Jair Bolsonaro em 2019, quando o presidente declarou que não podia "admitir que façam filmes como o da Bruna Surfistinha", voltou a polemizar nas redes com questões envolvendo a política nacional.

No último dia 23 de agosto, ela foi xingada na internet após participar da mobilização que questionou Bolsonaro sobre os depósitos de Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Desta vez, ela fez uma crítica direta contra o presidente. Em mensagem publicada no Twitter nesta sexta-feira (2), alfinetou:

"Ei @jairbolsonaro, pode me tirar uma dúvida? Por que você repassou R$ 7,5 milhões destinados a testes de COVID para um projeto da primeira dama?"

Ei @jairbolsonaro, pode me tirar uma dúvida?

Por que você repassou R$ 7,5 milhões destinados a testes de COVID para um projeto da primeira dama? ? — Bruna Surfistinha (@BSurfistinha) October 2, 2020

Ao ser novamente atacada com ofensas, justificou na postagem seguinte:

"Sou cidadã brasileira e pago meus impostos assim como qualquer outra pessoa. Tenho direito SIM de cobrar explicações e respostas do excelentíssimo presidente. Não entendo as pessoas que julgam falando que 'Bruna Surfistinha não tem moral pra falar isso'. E QUAL A SUA MORAL?"