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Bruna Surfistinha questiona Bolsonaro sobre verba para projeto da primeira-dama

'Sou cidadã brasileira e pago meus impostos assim como qualquer outra pessoa', tuitou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 17:50

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 17:50

Bruna Surfistinha
Bruna Surfistinha Crédito: Instagram/bsurfistinhaoficial
A empresária, ex-garota de programa e escritora Raquel Pacheco, conhecida pelo apelido Bruna Surfistinha, que já foi alvo de ataques de Jair Bolsonaro em 2019, quando o presidente declarou que não podia "admitir que façam filmes como o da Bruna Surfistinha", voltou a polemizar nas redes com questões envolvendo a política nacional.
No último dia 23 de agosto, ela foi xingada na internet após participar da mobilização que questionou Bolsonaro sobre os depósitos de Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Desta vez, ela fez uma crítica direta contra o presidente. Em mensagem publicada no Twitter nesta sexta-feira (2), alfinetou:
"Ei @jairbolsonaro, pode me tirar uma dúvida? Por que você repassou R$ 7,5 milhões destinados a testes de COVID para um projeto da primeira dama?"
Ao ser novamente atacada com ofensas, justificou na postagem seguinte:
"Sou cidadã brasileira e pago meus impostos assim como qualquer outra pessoa. Tenho direito SIM de cobrar explicações e respostas do excelentíssimo presidente. Não entendo as pessoas que julgam falando que 'Bruna Surfistinha não tem moral pra falar isso'. E QUAL A SUA MORAL?"

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