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Tira-dúvidas na web

'Apimentar quarentena', diz Bruna Surfistinha sobre live na web

Empresária Raquel Pacheco, de 35 anos, conhecida como Bruna Surfistinha, vai tirar dúvidas dos internautas nesta sexta (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 09:08

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 09:08

A empresária Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha
A empresária Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha Crédito: Reprodução/Instagram @bsurfistinhaoficial
Raquel Pacheco, 35, mais conhecida como Bruna Surfistinha anunciou que fará uma live (transmissão ao vivo) em sua rede social nessa sexta-feira (10), para "apimentar a quarentena" dos internautas, que estão em casa por causa da pandemia do novo coronavírus.
A escritora e ex-garota de programa, disse que o pedido veio do próprio público. "Vocês pediram e eu vou atender! Vou responder todas as dúvidas e curiosidades de vocês, além de dicas pra apimentar o relacionamento", escreveu Surfistinha.
Pacheco pediu para que os seguidores enviassem perguntas para ela com a hashtag #LiveDaSurfistinha, e assim ela selecionará as melhores para responder na sexta. "Vamos apimentar essa quarentena", acrescentou.

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As lives se tornaram comuns entre os famosos durante o período de isolamento para impedir a disseminação do novo coronavírus. Emicida, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Larissa Manoela, são apenas alguns nomes que têm feito apresentações online aos internautas. A cantora Anitta, por exemplo, compartilha suas aulas de culinária, dança e francês.

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