'Apimentar quarentena', diz Bruna Surfistinha sobre live na web

A empresária Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha Crédito: Reprodução/Instagram @bsurfistinhaoficial

Raquel Pacheco, 35, mais conhecida como Bruna Surfistinha anunciou que fará uma live (transmissão ao vivo) em sua rede social nessa sexta-feira (10), para "apimentar a quarentena" dos internautas, que estão em casa por causa da pandemia do novo coronavírus.

A escritora e ex-garota de programa, disse que o pedido veio do próprio público. "Vocês pediram e eu vou atender! Vou responder todas as dúvidas e curiosidades de vocês, além de dicas pra apimentar o relacionamento", escreveu Surfistinha.

Pacheco pediu para que os seguidores enviassem perguntas para ela com a hashtag #LiveDaSurfistinha, e assim ela selecionará as melhores para responder na sexta. "Vamos apimentar essa quarentena", acrescentou.