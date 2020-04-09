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'BBB 20': Babu elege Ivy e Mari como próximos alvos

A revelação foi feita por ele mesmo enquanto confabulava sozinho na varanda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 09:02

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 09:02

"BBB 20": o brother Babu Crédito: TV Globo/Reprodução
O ator Babu Santana já sabe quem ele quer fora da casa do BBB 20 na próxima semana: Ivy e Mari.
A revelação foi feita por ele mesmo enquanto confabulava sozinho na varanda. De acordo com ele, caso pegue o líder pela primeira vez, indicará Ivy que sempre vota nele.
Porém, caso não seja o caso e ele seja o mais votado, indicaria Mari como contragolpe ao paredão. Ele acredita que seja mais fácil indicar a baiana para ir com ele a uma possível berlinda.
Babu também tirou de opção Rafa, Thelma e Manu. Para ele, nenhuma das três votaria nele.

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FESTA

A quarta-feira (8) será movimentada com mais uma festa na casa. A festa será inspirada nos antigos contos de "Mil e Uma Noites". A celebração vai trazer em sua decoração tapetes com estampas típicas e uma arquitetura cenográfica que vai fazer os brothers se sentirem numa verdadeira noite árabe.
Desde quando o jogo tinha dez competidores que as festas não homenageiam mais os líderes, para desespero de Gizelly que sentiu-se chateada quando venceu a prova e não ganhou tema.

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