'BBB 20': Babu elege Ivy e Mari como próximos alvos

"BBB 20": o brother Babu Crédito: TV Globo/Reprodução

O ator Babu Santana já sabe quem ele quer fora da casa do BBB 20 na próxima semana: Ivy e Mari.

A revelação foi feita por ele mesmo enquanto confabulava sozinho na varanda. De acordo com ele, caso pegue o líder pela primeira vez, indicará Ivy que sempre vota nele.

Porém, caso não seja o caso e ele seja o mais votado, indicaria Mari como contragolpe ao paredão. Ele acredita que seja mais fácil indicar a baiana para ir com ele a uma possível berlinda.

Babu também tirou de opção Rafa, Thelma e Manu. Para ele, nenhuma das três votaria nele.

FESTA

A quarta-feira (8) será movimentada com mais uma festa na casa. A festa será inspirada nos antigos contos de "Mil e Uma Noites". A celebração vai trazer em sua decoração tapetes com estampas típicas e uma arquitetura cenográfica que vai fazer os brothers se sentirem numa verdadeira noite árabe.