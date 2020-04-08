Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 20

Marcela se diverte com mala deixada por Gizelly, e diz que romance nunca rolaria

Médica foi eliminada do 'Big Brother Brasil 20' na noite desta terça-feira (7)
Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 16:30

A ex-BBB Marcela Mc Gowan Crédito: Instagram/marcelamcgowan
Eliminada do Big Brother Brasil 20 na noite desta terça-feira (7), Marcela avaliou o futuro de seu relacionamento com Daniel e reagiu a um possível relacionamento amoroso com Gizelly, em conversa com o Multishow.
Se depender da médica, o namoro com Daniel continua fora da casa: "Se ele quiser, eu quero", disse Marcela. Sobre a amiga, ela comentou: "Não, gente, a Gi é só minha amiga, nunca rolaria. Ela é meu amor, mas é só amizade mesmo. E Gi é hétero, então nem abriu uma possibilidade para mim, mas eu tenho um carinho muito grande por ela, de amiga. A gente tem muita coisa pra viver juntas, com certeza, mas não como um casal".

Veja Também

"BBB 20": Gizelly abre o jogo e diz que Marcela saiu chateada

Ex-BBB Guilherme Napolitano posa com pai e fãs confundem com Boninho

"BBB 20": Marcela é eliminada com 49,76% dos votos

Na manhã desta quarta (8), Gizelly usou seu tempo de Raio-X para homenagear a sister eliminada. "Hoje eu quero falar para você, Má. Você é uma mulher muito maravilhosa. Foi muito bom, inesquecível ter te conhecido. Como eu te falei quando entrei na casa, a sensação era de estar te reencontrando, parecia que eu te conhecia de algum lugar. Esses três meses com você aqui foram incríveis. Você é incrível. Tem um mundão lindo te esperando. Te amo", disse.
Na noite anterior, após Marcela deixar a casa, Gizelly foi à dispensa para encher a mala da amiga de produtos de higiene que ela costumava usar durante o confinamento.
Ao perceber os produtos na mala, já no hotel, Marcela gravou um vídeo e colocou em seu perfil no Twitter: 'Gizelly, louca, te amo, sua maluca. Ganha essa porqueira desse programa", diz ela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados