'BBB 20': Marcela é eliminada com 49,76% dos votos

No discurso, Tiago Leifert começou: "Não existe esse negócio de resposta. É um resultado. Todos nós fomos cancelados pela internet, pelo menos uma vez. Vocês têm medo de cancelamento".

Em seguida, continuou: "Não tem nada mais insensato do que tentar buscar a perfeição aí dentro. A intenção é boa. Vem de um lugar de amor, de respeito... Mas, por que você está fazendo isso com você? Fada não existe. Fado não existe. Não tem como. É impossível. É uma pressão enorme em cima de todos vocês".