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Fim de jogo

'BBB 20': Marcela é eliminada com 49,76% dos votos

Médica disputou paredão acirrado com Flayslane e Babu, mas acabou sendo eliminada e, durante discurso, Tiago Leifert alertou sobre 'cancelamentos' na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 08:08

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 08:08

"BBB 20": a sister Marcela Crédito: TV Globo/Reprodução
O "BBB 20" acabou para Marcela na noite desta terça (7), quando a sister foi eliminada. 
A médica disputou paredão ao lado de Flayslane e Babu e acabou sendo a preferência do público para deixar o reality da Globo com 49,76% dos votos. 
No discurso, Tiago Leifert começou: "Não existe esse negócio de resposta. É um resultado. Todos nós fomos cancelados pela internet, pelo menos uma vez. Vocês têm medo de cancelamento".

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Em seguida, continuou: "Não tem nada mais insensato do que tentar buscar a perfeição aí dentro. A intenção é boa. Vem de um lugar de amor, de respeito... Mas, por que você está fazendo isso com você? Fada não existe. Fado não existe. Não tem como. É impossível. É uma pressão enorme em cima de todos vocês".

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