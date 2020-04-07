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'BBB 20': web acusa Babu de machismo após ataques a Gizelly

Internautas avaliam que Babu ia até chamar a capixaba de 'rapariga' e decidiu voltar atrás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 09:57

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 09:57

Gizelly Bicalho chamou a diferença de tratamento entre brancos e negros de
  Crédito: TV Globo/ Reprodução
Logo depois do jogo da discórdia da noite desta segunda (6) o público reagiu à discussão ao vivo que a capixaba Gizelly e o carioca Babu travaram no "BBB 20".
A sister relembrou um momento em que Babu chegou a dizer que fosse mais novo agrediria Daniel, já eliminado do reality da Globo. 
A web se revoltou com a forma como o brother chamou a capixaba. Em um momento do vídeo é possível ver Babu iniciando a falar "rapa", como se fosse chamá-la de "rapariga", quando substituiu a palavra por "menina".

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O público ficou chateado com o brother, insinuando que ele queria dizer que a advogada era "prostituta", um dos significados de "rapariga". A palavra também tem um conceito mais brando, o como "mulher na fase adolescente, moça".

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