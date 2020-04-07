'BBB 20': web acusa Babu de machismo após ataques a Gizelly

Crédito: TV Globo/ Reprodução

Logo depois do jogo da discórdia da noite desta segunda (6) o público reagiu à discussão ao vivo que a capixaba Gizelly e o carioca Babu travaram no " BBB 20 ".

A sister relembrou um momento em que Babu chegou a dizer que fosse mais novo agrediria Daniel, já eliminado do reality da Globo.

A web se revoltou com a forma como o brother chamou a capixaba. Em um momento do vídeo é possível ver Babu iniciando a falar "rapa", como se fosse chamá-la de "rapariga", quando substituiu a palavra por "menina".

O público ficou chateado com o brother, insinuando que ele queria dizer que a advogada era "prostituta", um dos significados de "rapariga". A palavra também tem um conceito mais brando, o como "mulher na fase adolescente, moça".

Até a xisele e a Marcela já sabem que a palavra que o Babu ia usar era racista e essas adolescentes forçando esse "rapariga" brabo ai... — Conecto pessoas através de livros na @winnieteca (@winniebueno) April 7, 2020