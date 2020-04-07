'BBB 20': web acusa Babu de machismo após ataques a Gizelly

A sister relembrou um momento em que Babu chegou a dizer que fosse mais novo agrediria Daniel, já eliminado do reality da Globo.
A web se revoltou com a forma como o brother chamou a capixaba. Em um momento do vídeo é possível ver Babu iniciando a falar "rapa", como se fosse chamá-la de "rapariga", quando substituiu a palavra por "menina".
O público ficou chateado com o brother, insinuando que ele queria dizer que a advogada era "prostituta", um dos significados de "rapariga". A palavra também tem um conceito mais brando, o como "mulher na fase adolescente, moça".