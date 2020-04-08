Ex-BBB Guilherme Napolitano posa com pai e fãs confundem com Boninho

O pai do ex-BBB Guilherme Napolitano fez aniversário nesta terça (7) e o patriarca acabou surgindo com o bonitão em foto postada nas redes sociais do participante do reality da Globo.
Na imagem, Guilherme se declarou para o pai e escreveu: "Eu só tenho a agradecer por tudo que você fez e faz por nossa família! Obrigado por toda educação e amor que você sempre deu pra todos nós. Você é exemplo de pai e tenho muito orgulho de ser seu filho! Feliz aniversário pai, te desejo muitas felicidades, saúde, amor e paz sempre! Te amo demais".
Os fãs se derreteram com o registro, mas também alertaram sobre a aparência do pai do ex-brother, que lembra bastante a feição de Boninho, diretor-geral da atração.
"Primeiro eu pensei que era o Boninho", disse um seguidor. "Mano, eu pensava que era o Boninho, juro!", brincou o ex-BBB Lucas Fernandes. "Seu pai é a cara do Boninho", escreveu outro fã.