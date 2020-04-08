Ex-BBB Guilherme Napolitano posa com pai e fãs confundem com Boninho

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Eu só tenho a agradecer por tudo que você fez e faz por nossa família! Obrigado por toda educação e amor que você sempre deu pra todos nós. Você é exemplo de PAI e tenho muito orgulho de ser seu filho! Feliz aniversário pai, te desejo muitas felicidades, saúde, amor e paz sempre! Te amo demais ??