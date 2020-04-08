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Boninho, é você?

Ex-BBB Guilherme Napolitano posa com pai e fãs confundem com Boninho

Participante do 'BBB 20' surgiu em foto ao lado do pai para dar os parabéns e fãs acabaram comparando-o a Boninho, diretor-geral do reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 08:23

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 08:23

O ex-BBB Guilherme Napolitano
O ex-BBB Guilherme Napolitano Crédito: Reprodução/Instagram @guinapolitano
O pai do ex-BBB Guilherme Napolitano fez aniversário nesta terça (7) e o patriarca acabou surgindo com o bonitão em foto postada nas redes sociais do participante do reality da Globo
Na imagem, Guilherme se declarou para o pai e escreveu: "Eu só tenho a agradecer por tudo que você fez e faz por nossa família! Obrigado por toda educação e amor que você sempre deu pra todos nós. Você é exemplo de pai e tenho muito orgulho de ser seu filho! Feliz aniversário pai, te desejo muitas felicidades, saúde, amor e paz sempre! Te amo demais". 
Os fãs se derreteram com o registro, mas também alertaram sobre a aparência do pai do ex-brother, que lembra bastante a feição de Boninho, diretor-geral da atração. 

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"Primeiro eu pensei que era o Boninho", disse um seguidor. "Mano, eu pensava que era o Boninho, juro!", brincou o ex-BBB Lucas Fernandes. "Seu pai é a cara do Boninho", escreveu outro fã. 

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