'BBB 20': Gizelly abre o jogo e diz que Marcela saiu chateada

Manu Gavassi e Thelma cozinhavam na cozinha vip na madrugada desta quarta (8) depois de Marcela ser eliminada do "BBB 20". Em seguida, Gizelly passa pelo local e é questionada se está bem, quando ignora a pergunta das colegas de confinamento. Em seguida, a advogada de Vitória decide abrir o jogo e dizer que não.
Manu, então, decidiu também se posicionar: "No jogo da discórdia, ela tem oportunidade de falar qualquer coisa e ela fala de duas amigas. Eu fiquei muito triste. Decepcionada mesmo, me doeu.
Thelma, em seguida, se justifica: "Eu não tive espaço para falar com ela.