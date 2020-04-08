Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Triste com vocês"

'BBB 20': Gizelly abre o jogo e diz que Marcela saiu chateada

Sister capixaba decidiu falar sobre sentimento de Marcela ao ser eliminada do 'BBB 20' enquanto Manu Gavassi e Thelma cozinhavam no vip
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 08:33

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 08:33

"BBB 20": a sister Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução
Manu Gavassi e Thelma cozinhavam na cozinha vip na madrugada desta quarta (8) depois de Marcela ser eliminada do "BBB 20". Em seguida, Gizelly passa pelo local e é questionada se está bem, quando ignora a pergunta das colegas de confinamento. Em seguida, a advogada de Vitória decide abrir o jogo e dizer que não. 
Ela saiu triste com vocês, disse a capixaba, se referindo ao sentimento de Marcela. Hoje ninguém falou com ela, justificou a capixaba
Manu, então, decidiu também se posicionar: "No jogo da discórdia, ela tem oportunidade de falar qualquer coisa e ela fala de duas amigas. Eu fiquei muito triste. Decepcionada mesmo, me doeu. 

Veja Também

Ex-BBB Guilherme Napolitano posa com pai e fãs confundem com Boninho

"BBB 20": Marcela é eliminada com 49,76% dos votos

Wanessa Camargo fala de filhos na quarentena e saudade de Guarapari

Thelma, em seguida, se justifica: "Eu não tive espaço para falar com ela. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Musculação
Viva o ciático
Luan Santana
Luan Santana comemora 18 anos de carreira com show em Cariacica; ingressos já estão à venda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados