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Wanessa Camargo surge com Marcus Buaiz e filhos nas Cataratas do Iguaçu

Filha de Zezé Di Camargo e empresário capixaba estão curtindo uns dias de relax em hotel de luxo de Foz do Iguaçu com a mesma bandeira do Copacabana Palace
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 09:26

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 09:26

Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, e os filhos, José Marcus e João Francisco
Nas Cataratas: Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, e os filhos, José Marcus e João Francisco Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
Wanessa Camargo e o marido, o empresário Marcus Buaiz, estão há alguns dias apreciando as belezas de Foz do Iguaçu. Hospedados em hotel de luxo da região, da mesma bandeira do Copacabana Palace, no Rio, o casal está de férias acompanhado dos filhos, José Marcus e João Francisco. 
Neste fim de semana, a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo postou cliques com a família e as cataratas ao fundo e fez os seguidores se derreterem. 

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Monica Salgado comentou: "Que delícia este hotel". A mãe de Marcus, sogra de Wanessa, Tânia Buaiz, também escreveu: "Aproveitem muito, meus amores". "Nada como a conexão com a natureza para lançar um álbum, não é?", ainda brincou outro fã. 
Ver essa foto no Instagram

Paradise ? @belmondhoteldascataratas #TheArtOfBelmond

Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa) em

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