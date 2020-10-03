Wanessa Camargo surge com Marcus Buaiz e filhos nas Cataratas do Iguaçu

Wanessa Camargo e o marido, o empresário Marcus Buaiz, estão há alguns dias apreciando as belezas de Foz do Iguaçu. Hospedados em hotel de luxo da região, da mesma bandeira do Copacabana Palace, no Rio, o casal está de férias acompanhado dos filhos, José Marcus e João Francisco.
Neste fim de semana, a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo postou cliques com a família e as cataratas ao fundo e fez os seguidores se derreterem.
Monica Salgado comentou: "Que delícia este hotel". A mãe de Marcus, sogra de Wanessa, Tânia Buaiz, também escreveu: "Aproveitem muito, meus amores". "Nada como a conexão com a natureza para lançar um álbum, não é?", ainda brincou outro fã.